5 smartphone dùng camera kép đáng chú ý

HTC One M8

Tên tuổi Đài Loan khởi đầu cho trào lưu camera kép trên smartphone khi tung ra smartphone One M8 từ năm 2014. Tuy nhiên, đến các thế hệ One sau đó như M9 hay 10, hệ thống Duo Camera đã bị loại bỏ.

Với hai camera, One M8 đem đến các bức ảnh có hiệu ứng xoá mờ phông nền như máy ảnh DSLR. Chủ thể trong ảnh chụp cũng có thể dễ dàng tách ra, thay đổi nền hay chèn thêm hiệu ứng khác. Dù vậy, với camera kép và cảm biến có độ phân giải thấp UltraPixel, chất lượng ảnh của One M8 không được đánh giá cao bằng các flagship ra cùng thời điểm.