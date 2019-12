5 robot hút bụi nổi bật 2019

"Nếu tiền không phải vấn đề, đây là mẫu robot hút bụi bạn nên mua ngay lập tức", Cnet bình luận về model cao cấp nhất của iRobot. Máy có hẳn một dock sạc kiêm thùng rác tự động. Khi robot đi hút xong, dock sẽ tự động hút rác trong thân robot lên thùng chứa phía trên để người dùng tiện dọn dẹp. Trong một số thử nghiệm của Cnet, Roomba S9 Plus là model có hiệu quả làm sạch tốt nhất trên sàn gỗ dù gặp nhiều khó khăn khi hoạt động trên thảm.

Mijia STYJ02Y là model có công suất hút lớn nhất trong dải sản phẩm của Xiaomi là 2.100 PA (so với 2.000 PA trước đó). Cảm biến khoảng cách laser giúp vẽ sơ đồ phòng cũng được nâng cấp để nhận dạng vật cản ở khoảng cách tối đa tới 8 mét. Đây cũng là mẫu robot hút bụi có chức năng lau rẻ nhất của Xiaomi. Khay chứa nước kiêm hộp đựng bụi có dung tích là 0,55 lít - rất lớn so với các model cùng tầm giá khoảng 0,4 lít. Điểm khác biệt so với hai model Roborock S50 và S6 là máy có thể điều chỉnh được lượng nước nhiều hay ít nhỏ ra sàn khi đi lau bằng ứng dụng. Tuy nhiên, không giống các model robot hút bụi trước đó của Xiaomi, model mới được sản xuất bởi hãng Viomi - một thương hiệu cùng hệ sinh thái Xiaomi, thay vì Roborock.