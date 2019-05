Hình ảnh con cái, sinh nhật, thông tin tài chính là những nội dung dễ bị lợi dụng, người dùng cần hạn chế đăng công khai trên mạng xã hội.

Với hơn 2,3 tỷ thành viên, Facebook là mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới. Thông thường, khi tham gia nền tảng này, bạn sẽ cung cấp nhiều thông tin cá nhân như tên tuổi, ngày sinh, sở thích... Tuy nhiên, nhiều khả năng bạn sẽ bị lợi dụng nếu cung cấp các thông tin nhạy cảm.

Bạn bè không quen biết

Trừ khi bạn là một nhà truyền thông xã hội, kinh doanh, nghệ sĩ... cần gây chú ý, tốt nhất không nên kết bạn cũng như đồng ý kết bạn với người mà mình không quen biết. Việc chấp nhận thành bạn bè với người không quen có thể khiến bạn gặp phải lừa đảo cũng như các thông tin cá nhân bị lợi dụng.

Việc hủy kết bạn với những người không quen biết có thể có ích cho người dùng mạng xã hội. Ảnh: BI.

Một nghiên cứu thực hiện bởi Robin Dunbar, Giáo sư tâm lý học thuộc Đại học Oxford cho thấy, con người chỉ có khả năng duy trì khoảng 150 mối quan hệ lành mạnh. Ông đã nghiên cứu hoạt động của hơn 3.300 người dùng Facebook và kết luận rằng chỉ có 4,1 bạn bè trong danh sách mỗi tài khoản được coi là đáng tin cậy.

Ngày sinh nhật

Việc công khai ngày sinh trên Facebook sẽ mang lại cho bạn chút niềm vui khi được những tài khoản khác chúc mừng sinh nhật. Tuy nhiên, nếu công khai, nhất là khi đầy đủ cả ngày, tháng, năm sinh có thể là miếng "mồi" béo bở mà kẻ gian lợi dụng để tìm hiểu chính bạn và phục vụ cho mục đích xấu.

Hình ảnh trẻ em

Trên Facebook, không ít bậc phụ huynh khoe hình ảnh con em mình. Tuy vậy, đây được xem là hành động nguy hiểm, nhất là khi chúng rơi vào tay kẻ bắt cóc hoặc sử dụng hình ảnh cho mục đích xấu.

Trường học của con bạn

Cần thận trọng trong việc chia sẻ thông tin về địa điểm con bạn học hay vui chơi, bởi chúng có thể bị kẻ bắt cóc trẻ em, kẻ ấu dâm... tìm đến. Tại Anh, một quốc gia nổi tiếng về bảo vệ trẻ em, thống kê của Hiệp hội quốc gia ngăn ngừa nạn ngược đãi thiếu nhi (NSPCC) cho thấy có tới 36.429 vụ tấn công tình dục trẻ em giai đoạn 2013 - 2014. Các chuyên gia cho rằng một trong những cách tốt nhất để phụ huynh hạn chế vấn đề trên là không công khai hình ảnh, thông tin cá nhân, địa điểm... của con em mình lên mạng xã hội.

Số điện thoại

Trong cuộc sống, chắc hẳn bạn từng bị một công ty cho vay tiêu dùng, hoặc một doanh nghiệp bất động sản gọi điện chào mời dịch vụ, dù chưa bao giờ cung cấp số điện thoại cho họ. Khả năng cao, số điện thoại đó được họ lấy từ Facebook.

Khi đăng ký Facebook, người dùng buộc phải cung cấp số điện thoại. Tuy nhiên, bạn có thể dùng số phụ hoặc ẩn nó đi để tránh bị lợi dụng. Theo một số chuyên gia bảo mật, từ số điện thoại và bằng công cụ chuyên dụng, kẻ gian rất dễ khám phá ra địa chỉ của người đó, thậm chí là các thông tin cá nhân bí mật.

Vị trí

Thật thú vị khi bạn cho mọi người biết mình đang đi du lịch ở một hòn đảo đẹp, hay đang vi vu ở một vùng đất nào đó. Tuy nhiên, nếu khoe mình đang ở đâu là điều rất nguy hiểm, bởi kẻ xấu khi đó có thể biết ngôi nhà của bạn trống rỗng và đột nhập để đánh cắp tài sản. Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên hạn chế "check-in", để chế độ bạn bè, tuyệt đối không chia sẻ vị trí trong lúc làm công việc quan trọng, công tác nước ngoài hay đưa con cái đến trường.

Kế hoạch nghỉ mát

Việc công khai thông tin du lịch trên mạng xã hội khiến bạn đối mặt với một số rủi ro. Theo This is Money, không ít khách du lịch đã bị cướp tài sản do đăng tải công khai về kế hoạch đi nghỉ của họ. Những trường hợp này cũng có nguy cơ bị từ chối bảo hiểm.

Vé tàu xe, máy bay

Việc đăng thông tin vé máy bay lên mạng xã hội là không nên. Ảnh: Minh Khôi.

Việc công khai toàn bộ thông tin vé tàu xe, máy bay khiến người dùng gặp rất nhiều rủi ro. Từ mã vạch của vé, hacker có thể sử dụng để đọc tất cả thông tin chi tiết về danh tính, cũng như các chuyến bay trong tương lai gắn liền với tài khoản khách hàng thường xuyên. Một số trường hợp, kẻ gian thậm chí đề nghị thay đổi chỗ ngồi, hủy bỏ chuyến bay.

Thông tin tín dụng, ngân hàng

Việc mua hàng và thanh toán giờ đây dễ dàng hơn nhờ giao dịch, trao đổi qua Facebook. Tuy nhiên, sau khi mua bán hoàn tất, bạn nên xóa thông tin về thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng... để tránh bị lưu trữ trực tuyến và có nguy cơ bị hacker đánh cắp nếu chẳng may tài khoản bị tấn công.

Bài viết được gắn thẻ

Những hình ảnh, bài viết bạn được gắn thẻ thường tiếp cận nhiều người hơn. Tuy nhiên, không ít trong số đó sẽ có nội dung tiêu cực. Do đó, cần thiết đặt việc gắn thẻ để tránh sự cố. Người dùng vào Cài đặt > Dòng thời gian và Gắn thẻ, sau đó điều chỉnh tùy chọn phù hợp.

Hình ảnh không phù hợp

Facebook là nơi bạn chia sẻ những hình ảnh đời thường, dù không phải ai cũng thích chúng. Giả sử bạn đang sắp phỏng vấn vào một công ty, nhưng lãnh đạo ở đó xem trang cá nhân và phát hiện các bức ảnh say xỉn, tiệc tùng... họ có thể suy nghĩ lại.

Như Phúc (theo Collective Evolution)