10 smartphone Android mạnh nhất thế giới

2. Meizu 16 Plus (291.025 điểm)

So với các thương hiệu Trung Quốc khác, Meizu ở Việt Nam không còn phổ biến dù xuẩt hiện từ trước đó khá lâu. 16 Plus là smartphone cao cấp mới nhất của nhà sản xuất này, vừa ra mắt hồi tháng 8. Khác Xiaomi, Vivo hay Huawei, Oppo, Meizu không dùng thiết kế màn hình tai thỏ mà sử dụng màn hình vô cực giống kiểu Samsung. Nhưng điểm hơn là màn hình có tích hợp cảm biến vân tay ẩn trong màn hình. Dù có hiệu năng cao, Meizu 16 Plus cũng sử dụng chip Snapdragon 845 cùng với RAM 8 GB như nhiều smartphone khác trong danh sách.