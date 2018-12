10 điểm đáng chú ý ở bộ đôi smartphone Google Pixel

1. Smartphone đầu tiên do Google tự phát triển

Dù HTC là đối tác sản xuất bộ đôi Android mới cho Google, logo của HTC không xuất hiện trên sản phẩm như các dòng Nexus. Trước đó, Google tiết lộ Pixel là dòng smartphone đầu tiên do hãng tự phát triển, còn đối tác chỉ đóng vai trò sản xuất, giống như iPhone của Apple do Foxconn sản xuất.