'Số hóa bán lẻ không đơn thuần là mua sắm công nghệ'

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera và FPT Smart Home, cho rằng doanh nghiệp bán lẻ cần chiến lược số hóa, không nên chỉ mua thật nhiều công nghệ.

Thông tin được ông Đức chia sẻ trong bối cảnh bán lẻ hàng hóa là một trong những trụ cột quan trọng nhất đóng góp vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Tuần trước, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí "Doanh nghiệp vì người tiêu dùng" trong lĩnh vực bán lẻ.

Ông Đức giải thích trong bối cảnh mới, doanh nghiệp phải chịu rất nhiều sức ép, trong đó có vấn đề số hóa. Nếu không áp dụng công nghệ, doanh nghiệp không thể phục vụ khách hàng tốt hơn và giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, khi đầu tư công nghệ, doanh nghiệp bán lẻ phải đối mặt với bài toán giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận, tăng hiệu suất.

Minh họa việc người tiêu dùng tiếp cận công nghệ bán hàng của doanh nghiệp. Ảnh: Vecteezy

Nghiên cứu về "Chuyển đổi số của các doanh nghiệp ngành bán lẻ tại Việt Nam" của nhóm chuyên gia Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố hôm 1/10, chỉ ra công nghệ thường được doanh nghiệp bán lẻ ứng dụng vào các nghiệp vụ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, như: hệ thống kênh phân phối, tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Song, hầu hết doanh nghiệp đối mặt với thách thức về ngân sách cho số hóa, đặc biệt ở nhóm nhỏ và vừa với. Khoảng 20% số doanh nghiệp không có dự toán, và hơn 40% số doanh nghiệp có dự toán nhưng không đủ kinh phí đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ông Đức cho rằng doanh nghiệp bán lẻ không nên quá lo lắng về rủi ro và chi phí dẫn tới không dám số hóa. Nếu có chiến lược số hóa bài bản, doanh nghiệp sẽ giải được bài toán kép về hiệu suất và chi phí đầu tư.

Theo đại diện FPT Camera, ngành bán lẻ nên dựa vào bối cảnh thực tế để xác định lộ trình số hóa phù hợp, ví dụ tối ưu vận hành nội bộ hoặc cải thiện chăm sóc khách hàng. Doanh nghiệp nên đi từng bước nhỏ, chậm mà chắc.

Quá trình lập kế hoạch số hóa nên có chuyên gia hoặc nhân sự có kinh nghiệm tham gia, để có được chiến lược tốt nhất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đào tạo nhân viên, thay đổi tư duy vận hành để sẵn sàng ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Người đứng đầu doanh nghiệp bán lẻ cần đóng vai trò tiên phong áp dụng công nghệ trong hoạt động hàng ngày, nhằm tạo động lực để thay đổi cách làm việc của nhân sự và toàn bộ máy.

"Mục tiêu của việc ứng dụng công nghệ là phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời khai thác dữ liệu để đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời", ông Đức nói.

Ông Đức cũng chia sẻ thêm về những mô hình tiên phong áp dụng công nghệ trong tăng cường trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hoạt động nội bộ. Một số ứng dụng công nghệ camera trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT), cho phép thống kê số lượng hàng hóa tồn kho, phân tích hành vi tiêu dùng của khách hàng. Các dữ liệu này được đưa về trung tâm xử lý để quản lý tồn kho hoặc đưa ra chiến lược quảng bá, marketing thu hút khách hàng.

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera và FPT Smart Home. Ảnh: Tùng Đinh

Đối với giải pháp từ FPT, ông Đức cho biết đơn vị đã phát triển công nghệ AI và IoT nhằm phục vụ ngành bán lẻ, trong đó có sử dụng camera AI để đếm số lượng khách hàng ra vào cửa hàng, thay thế nhân viên trước đây phải ngồi đếm bằng tay. Điều này giúp doanh nghiệp có dữ liệu thời gian thực và sử dụng nhân lực vào những công việc khác.

Ngoài ra, FPT cũng triển khai các giải pháp như heatmap, giúp các doanh nghiệp bán lẻ xác định khu vực khách hàng tập trung trong cửa hàng. Từ đó, họ có thể thực hiện các chương trình khuyến mãi để tăng doanh số.

FPT đã ứng dụng các giải pháp này tại chuỗi bán lẻ Long Châu thuộc FPT Shop với hơn 3000 cửa hàng trên toàn quốc. Công ty cũng cung cấp giải pháp quản lý năng lượng thông qua IoT, giúp thiết lập kịch bản tắt bật điều hòa nhằm tiết kiệm điện năng, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu điện, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và tạo trải nghiệm thoải mái cho khách hàng.

Văn Hà