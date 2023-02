Sở Giáo dục TP HCM xử lý vụ 9 giáo viên bị miễn nhiệm

9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường THPT Lương Văn Can, bị hiệu trưởng miễn nhiệm tháng trước, sẽ được đưa lại vị trí cũ, theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

Sáng 1/2, ông Hồ Tấn Nguyên Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết Sở sẽ yêu cầu hiệu trưởng trường THPT Lương Văn Can (quận 8) về việc này.

Trước đó, ngày 10/1, trong cuộc họp hội đồng sư phạm trường THPT Lương Văn Can, ông Nguyễn Tấn Sĩ, hiệu trưởng, thông báo một hiệu phó không được Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tái bổ nhiệm do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường. Đồng thời, ông Sĩ ký và ban hành quyết định chấm dứt nhiệm vụ của 9 giáo viên đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường và thay thế bằng 9 giáo viên khác. Lý do ông Sĩ đưa ra là những người này gây mất đoàn kết nội bộ, dùng lá phiếu để hạ uy tín của người khác.

Một tuần sau đó, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM làm việc với ban giám hiệu trường THPT Lương Văn Can và những giáo viên có liên quan. Theo ông Minh, hiệu trưởng THPT Lương Văn Can phải thu hồi lại quyết định phân công 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng mới vì không đúng thể thức và căn cứ. 9 giáo viên cũ sẽ được quay lại các vị trí này.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng sẽ nhắc nhở hiệu trưởng nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy trình về nhân sự.

Giải thích thêm, ông Minh cho biết hiệu trưởng được quyền bổ nhiệm, quản lý các vị trí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường. Tuy nhiên, theo quy trình, việc này diễn ra vào đầu năm học, không thay đổi giữa năm, trừ khi giáo viên không phù hợp chuyên môn, có vi phạm hoặc có nguyện vọng hay nhiệm vụ khác.

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2020, cán bộ quản lý, giáo viên trong các trường học được tổ chức thành các tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn có tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có tổ phó.

Nhật Lệ