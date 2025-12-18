Sở Giáo dục TP HCM: Không để học sinh bị 'ra rìa' nếu không học liên kết

TP HCMSở Giáo dục khẳng định không phải nội dung nào trường cũng được liên kết để thu tiền phụ huynh, cấm để học sinh "bị cho ra rìa" nếu không đăng ký.

Nội dung này được ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, nhấn mạnh tại buổi họp báo về hoạt động liên kết giáo dục và suất ăn bán trú, chiều 18/12.

Theo ông Minh, chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc dạy 2 buổi mỗi ngày ở bậc tiểu học và khuyến khích với bậc trung học, hướng đến phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện cho học sinh. Hiệu trưởng có trách nhiệm sắp xếp kế hoạch giảng dạy, bao gồm chương trình chuẩn của Bộ và các hoạt động bổ trợ.

Với nội dung bổ trợ, các trường được phép liên kết với đơn vị bên ngoài để dạy kỹ năng cần thiết như ngoại ngữ với người bản xứ, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng mềm... Tuy nhiên, việc này chỉ ở những phần mà trường không có khả năng tự tổ chức.

"Không phải nội dung nào cũng liên kết để thu tiền phụ huynh. Nhà trường không phải là đơn vị kinh doanh", ông Minh khẳng định.

Quy trình thực hiện việc liên kết phải đảm bảo công khai, phụ huynh tự nguyện đăng ký, sắp xếp lớp phù hợp. Ông Minh cho biết Sở đã nhiều lần quán triệt các trường không để xảy ra tình trạng học sinh "bị cho ra rìa" nếu không đăng ký các tiết học tự chọn.

Ông Hồ Tấn Minh nói về chương trình liên kết, chiều 18/12. Ảnh: Lệ Nguyễn

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó giám đốc Sở, nhấn mạnh yếu tố tự nguyện là điều kiện tiên quyết. Với những học sinh không đăng ký học liên kết, trường phải tổ chức các câu lạc bộ văn - thể - mỹ hoặc khoa học để các em tham gia trong thời gian đó.

Dù vậy, qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Sở vẫn thấy còn một số trường chưa thực hiện đúng, phổ biến là: không công khai đầy đủ thông tin chương trình hoặc sắp xếp thời khóa biểu chưa hợp lý.

"Sở sẽ chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng", ông Quốc nói.

Ba ngày trước, khi tiếp xúc với cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng một số trường học liên kết với các công ty, đưa giáo viên bên ngoài vào giảng dạy và thu tiền nhiều hơn mức học phí mà Nhà nước đã miễn cho học sinh.

Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh Nhà nước quản lý và chịu trách nhiệm về giáo dục, về chương trình phổ cập. Trường hợp các cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên các môn như âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ thì phải tổ chức đào tạo, bố trí một cách khoa học, hợp lý, chứ không thể đưa giáo viên bên ngoài vào dạy để thu tiền của phụ huynh.

"Không thể biến trường học thành nơi để làm dịch vụ, thu tiền", Tổng Bí thư nói, đồng thời cho rằng cách làm này không đúng với bản chất của giáo dục, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Học sinh trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

