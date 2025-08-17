Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lãi nghìn tỷ nửa đầu năm

Đơn vị điều hành hai sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Hà Nội lãi 1.027 tỷ đồng trong nửa đầu năm, giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) đạt 1.808 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 9% so với cùng kỳ. Gần 93% nguồn thu đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán. Phần còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ niêm yết chứng khoán, thu phí đấu giá, kết nối trực tuyến.

Trừ các khoản chi phí, VNX ghi nhận lãi trước thuế 1.284 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.027 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cho thấy đơn vị này dành 97,6% lợi nhuận sau thuế (tương đương 1.003 tỷ đồng) để nộp ngân sách nhà nước, phần thiểu số được trích quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Kết quả kinh doanh của VNX thụt lùi đồng thuận với diễn biến thanh khoản thị trường chứng khoán nửa đầu năm. Theo thống kê của VnExpress, thanh khoản bình quân hàng tháng trong giai đoạn này của 3 sàn (HoSE, HNX và UPCoM) đạt 21.084 tỷ đồng, giảm gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nhiều khả năng các chỉ tiêu tài chính của VNX sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm bởi dòng tiền đang chảy mạnh vào chứng khoán, giúp VN-Index liên tiếp phá đỉnh lịch sử. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 7 đã xấp xỉ 35.000 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên gần 46.000 tỷ đồng trong nửa đầu tháng 8. Thị trường cũng ghi nhận một số phiên có thanh khoản bùng nổ trên 70.000 tỷ đồng.

Trong kế hoạch gửi Bộ Tài chính vào cuối tháng 3, VNX đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 4.432 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 3.306 tỷ đồng. So với năm trước, các chỉ tiêu này đều tăng trưởng hai chữ số. Sau nửa năm, đơn vị này hoàn thành khoảng 40% kế hoạch.

VNX hoạt động từ giữa 2021 sau khi hợp nhất Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Hà Nội thành hai công ty con. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và do Bộ Tài chính đại diện nhà nước nắm giữ toàn bộ. Tính đến cuối tháng 6, đơn vị này có tổng tài sản hơn 4.200 tỷ đồng.

Phương Đông