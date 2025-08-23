Sợ em họ 'quên' 100 triệu đồng vay tôi để làm nhà

Tôi nhắn tin hỏi, em bảo cho em khất thêm thời gian nữa và sẽ cố gắng xoay để gửi lại chúng tôi sớm nhất.

Tôi 38 tuổi, kinh doanh nhỏ, thu nhập không đều. Năm ngoái, em họ gọi điện nhờ tôi cho mượn 100 triệu để xây nhà, hứa chắc chắn sau khi hoàn thiện sẽ trả ngay. Tôi biết gia đình em không dư dả, nhưng nghĩ em đã nói vậy, lại là người thân nên tôi tin tưởng. Số tiền đó tôi phải vay ngân hàng để xoay vòng làm ăn, nhưng vẫn sẵn sàng rút ra giúp em.

Nhà em hoàn thiện từ hơn nửa năm trước, tôi cũng đi dự tân gia. Ngày hôm ấy, em cười nói vui vẻ, không nhắc gì đến chuyện tiền bạc. Tôi ngại nên không hỏi, nghĩ chắc em bận, vài hôm nữa sẽ chủ động chuyển. Nhưng chờ mãi, chẳng thấy.

Ba tháng trước, có việc cần dùng đến tiền, tôi nhắn tin hỏi, em bảo cho em khất thêm thời gian nữa và sẽ cố gắng xoay để gửi lại chúng tôi sớm nhất. Nhưng đến giờ, vẫn im lặng. Tôi nhìn mạng xã hội, thấy em vẫn đăng ảnh đi ăn, mua đồ mới cho con, trong lòng càng thêm khó xử.

Thú thật, 100 triệu với tôi không quá nhiều nhưng cũng chẳng phải ít. Mỗi tháng tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả đều, làm ăn thì ngày càng khó khăn. Mỗi lần định hỏi, tôi lại sợ mang tiếng làm khó người nhà, sợ phá vỡ tình cảm họ hàng. Vợ tôi sốt ruột nói: "Giờ vợ chồng mình cần tiền thì phải đòi chứ. Mà không đòi, đến lúc họ quên luôn thì sao?". Tôi thấy hơi khó xử, vả lại đòi chắc gì họ đã trả ngay. Tôi phải làm sao để lấy lại được tiền mà không mất tình anh em? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thành Hưng