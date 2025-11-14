Số doanh nghiệp Mỹ xin phá sản có thể cao nhất 15 năm

Hơn 650 công ty Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản năm nay, cho thấy sức ép với doanh nghiệp ngày một lớn.

Ngày 13/11, hãng nghiên cứu S&P Global công bố số liệu cho thấy tổng số đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ 10 tháng đầu năm là 655 trường hợp. Chỉ riêng tháng 8, số đơn nộp lên là 76 - tháng cao nhất kể từ năm 2020.

Năm ngoái, số doanh nghiệp Mỹ xin phá sản là 687 - cao nhất 14 năm. Giới phân tích cho rằng số liệu năm nay đang trên đà vượt mốc này.

Dù tác động đầy đủ của chính sách thuế nhập khẩu vẫn chưa chắc chắn, nhiều doanh nghiệp Mỹ chật vật vì chi phí đầu vào tăng. Việc này khiến người tiêu dùng thu nhập thấp gặp khó, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và thị trường lao động suy yếu.

Bên trong một nhà máy sản xuất xe hơi tại South Carolina (Mỹ). Ảnh: Reuters

Lĩnh vực công nghiệp dẫn đầu số xin phá sản, với 98 đơn. Việc này phản ánh mức độ dễ tổn thương từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung do thuế nhập khẩu. Theo sau là nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu, với 80 đơn.

Tình hình này cũng khiến nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ lo ngại. Hồi tháng 9, đại lý xe hơi Tricolor nộp đơn xin phá sản, khiến JPMorgan phải xóa khoản nợ 170 triệu USD. CEO Jamie Dimon nhận định hiện tại "không phải là thời điểm tốt đẹp nhất" với nhà băng này.

Cũng trong tháng đó, hãng sản xuất linh kiện ôtô First Brands xin phá sản sau khi công bố khoản nợ hơn 10 tỷ USD. Tình hình tài chính của công ty này xuống dốc nhanh đến mức các chủ nợ trái phiếu bị sốc.

Theo báo cáo của S&P năm 2021 và 2022, Mỹ có tổng cộng 777 vụ phá sản, tức bình quân khoảng 388 công ty đóng cửa mỗi năm. Đây cũng là giai đoạn lãi suất tại đây thấp, do Fed cần kích thích kinh tế trong đại dịch.

Sang 2023, con số này tăng vọt lên 635 trường hợp và tiếp tục đi lên trong năm ngoái, khi Fed liên tục nâng lãi suất. Năm ngoái, S&P cho biết có ít nhất 30 doanh nghiệp nộp đơn xin bảo hộ phá sản có khoản nợ 1 tỷ USD trở lên. Một số vụ lớn gồm hãng sản xuất hộp đựng thực phẩm Tupperware, chuỗi nhà hàng Red Lobster, hãng hàng không Spirit Airlines, chuỗi bán lẻ đồ tổ chức tiệc Party City và hãng bán lẻ mỹ phẩm Avon Products.

Hà Thu (theo Reuters)