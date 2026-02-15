Sợ đánh mất bạn gái vì khoảng cách và 'cơm áo gạo tiền'

Dù tôi bị khuyết tật chân phải, em vẫn luôn ở bên, nhưng giờ tôi lại sợ sẽ không giữ được em.

Tôi 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi một mình khăn gói vào Sài Gòn kiếm việc làm. Cuộc sống không như những gì tôi mong muốn; bản thân không bằng cấp, không kinh nghiệm, ngoại hình nhỏ bé, đôi chân khuyết tật nên kiếm được một công việc rất khó.

Lúc ấy, dì xin cho tôi vào làm gia công quần áo trong một gia đình, được ăn ở tại chỗ. Sau một tháng, tôi xin nghỉ vì sinh hoạt không thoải mái, lại chưa quen nếp sống ở đây. Dù thời gian ngắn ngủi, tôi cũng học được chút kinh nghiệm may vá.

Tôi về Thủ Đức, xin vào làm công nhân cho một công ty may mặc. Vì lương tính theo sản phẩm, tôi luôn cố gắng làm nhiều nhất có thể, thường xuyên đi sớm về trễ. Sau một năm, tôi nhận ra mình cần thay đổi và phát triển bản thân. Với đam mê điện, tôi đăng ký học tại trường cao đẳng. Ban ngày đi làm, tối đạp xe đến lớp, có lúc mệt đến mức chỉ muốn ngủ gục nhưng tôi vẫn cố gắng. Năm nhất, tôi đạt học sinh giỏi và được miễn học phí vì hoàn cảnh khó khăn. Nhờ tiền tiết kiệm và miễn học phí, tôi mua được chiếc xe máy. Tốt nghiệp loại giỏi, tôi nghỉ việc ở công ty may và xin vào làm đúng chuyên ngành.

Có một cô gái mới chuyển đến phòng trọ đối diện tôi. Em xinh xắn, hiền lành. Tôi giúp em sắp xếp đồ đạc, rồi dần dần thân thiết. Tôi nấu cơm, mời em sang ăn. Chúng tôi yêu nhau, cùng chia sẻ cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc. Dù tôi bị khuyết tật chân phải, em vẫn luôn ở bên, điều đó khiến tôi vô cùng biết ơn. Chúng tôi nghĩ đến tương lai lâu dài. Vì thu nhập chưa cao, tôi quyết định học thêm điện lạnh để mở cửa hàng riêng. Tôi chấp nhận lương học việc thấp, dành hết tiền tích góp để học nâng cao tay nghề. Sau khi học xong, tôi được mời làm lại với mức lương cao hơn, rồi mâu thuẫn khiến tôi quyết định nghỉ việc.

Tôi dự định vào lại Sài Gòn làm thêm một thời gian để góp vốn, rồi về quê Thanh Hóa của em mở cửa hàng vì thấy nhiều tiềm năng. Bố mẹ em không muốn em quay lại Sài Gòn. Tôi lo sợ khoảng cách sẽ khiến cả hai xa nhau. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hoàng Nam