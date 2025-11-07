Số ca ung thư ở Việt Nam tăng gấp đôi sau một thập kỷ

Việt Nam ghi nhận hơn 180.000 ca ung thư một năm trong khi trước đó một thập kỷ khoảng 92.000 ca, phổ biến là ung thư phổi, gan, vú, dạ dày và đại trực tràng.

"Ung thư đang tăng mạnh mẽ trên toàn cầu và là một trong những vấn đề sức khỏe lớn nhất hiện nay", TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập bệnh viện và tổ chức hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội 2025, hôm 7/11.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận 20 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, số ca mắc ung thư tăng gần gấp đôi trong hơn một thập kỷ, từ 92.000 ca năm 2010 lên hơn 180.000 ca, trong đó tỷ lệ lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn nên giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí y tế.

Già hóa dân số, hút thuốc, rượu, béo phì và ô nhiễm không khí là những nguyên nhân đẩy số ca ung thư tăng vọt. Một số trường hợp mắc bệnh không có yếu tố nguy cơ rõ ràng do đột biến gene nhưng tỷ lệ thấp hơn nhiều so với yếu tố môi trường và lối sống. Ngoài ra, nhận thức cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư được nâng cao, người dân quan tâm hơn đến khám sức khỏe, tầm soát sàng lọc ung thư phát hiện bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội phẫu thuật cho một bệnh nhân ung thư thận. Ảnh: Vũ Hương

Ngành điều trị ung thư cũng đạt được những bước tiến vượt bậc. Bệnh nhân Việt Nam hiện có thể tiếp cận phương pháp điều trị chuẩn quốc tế, từ phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch cho đến liệu pháp y học hạt nhân. Mỗi phương pháp đều mang tính cách mạng, kéo dài và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội mỗi năm điều trị gần 300.000 lượt bệnh nhân, là một trong những trung tâm chuyên khoa ung bướu tuyến cuối của cả nước. Song, bối cảnh mới đặt ra nhiều thách thức như số ca ung thư tiếp tục tăng, mô hình bệnh tật thay đổi, nhu cầu điều trị cá thể hóa và chăm sóc toàn diện ngày càng cao. Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị bệnh viện tập trung triển khai đề án nâng cấp phát triển bệnh viện thành trung tâm kỹ thuật cao về chẩn đoán và điều trị ung thư.

Đồng thời, bệnh viện đẩy nhanh đề án xây dựng cơ sở 2, hướng tới mô hình bệnh viện - đào tạo - nghiên cứu chuyên sâu, dẫn dắt mạng lưới phòng chống ung thư Hà Nội nhằm tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm và chăm sóc giảm nhẹ tại cộng đồng.

Dịp này, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba, ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu, ứng dụng phương pháp tiên tiến điều trị ung thư.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao huân chương lao động cho Bệnh viện ung Bướu Hà Nội. Ảnh: Phương Linh

Lê Nga