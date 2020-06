Sợ bị chê pê đê, chồng 'bóc bánh trả tiền'

Tôi 38 tuổi, có 2 con, kết hôn được 8 năm. Chồng tôi phải đi làm xa nhà suốt, rất quan tâm, lo lắng cho gia đình.

Hôm qua, vợ chồng tôi nói chuyện, đề cập tới việc bóc bánh trả tiền, hỏi thì anh thú nhận thi thoảng có đi. Tôi lại hỏi sao anh làm thế, anh trả lời "Không đi anh em bảo là pê đê à? Không đi để bị bệnh ra à?". Nghe xong mà tôi không thể tin chồng mình lại thế. Giờ tôi không biết phải làm sao. Mong chuyên gia và mọi người cho tôi lời khuyên.

Ngọc

Chuyên gia tâm lý Phong Nguyên gợi ý:

Thân gửi đến Ngọc,

Tôi hiểu bạn đang cảm thấy bất ngờ và tổn thương sâu sắc khi nghe chồng thú nhận về hành động của mình. Dù chồng chủ động chia sẻ, nhưng trong nhất thời bạn khó có thể chấp nhận mà không có cảm xúc giận dữ.

Trong trường hợp này, rất nhiều phụ nữ sẽ lập tức có những hành động bộc phát do mất bình tĩnh. Rất mừng khi bạn đang suy xét kỹ về việc cần làm tiếp theo và không để cảm xúc chi phối những quyết định của mình. Bức thư này chắc hẳn là một nỗ lực rất lớn của bạn để tìm đến sự trợ giúp và hướng đi riêng của mình.

Có thể khi đọc câu trả lời này, những cảm xúc tiêu cực lại xảy ra với bạn. Nhưng cảm xúc đến rồi đi, còn hành động sẽ để lại vô vàn hậu quả khác nhau mà trong lúc nóng giận bạn khó có thể lường trước. Vì vậy, ngay bây giờ, bạn hãy hít thở sâu: hít vào và thở ra hết mức có thể trong vòng một phút rồi quay lại với câu trả lời này.

Trong thời điểm bạn đang bối rối và không biết phải làm gì, yếu tố giúp bạn tìm ra hướng đi chính là mục tiêu và lựa chọn. Mục tiêu sẽ giúp bạn nhận ra mình lựa chọn hành động nào tiếp theo. Mục tiêu nên là duy nhất và không đi kèm mục tiêu nào khác. Chẳng hạn, với bạn hiện giờ, mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho ba mẹ con. Bạn muốn tìm ra cách để các cháu vẫn có cuộc sống vui vẻ, không bị thiếu thốn thiệt thòi, bản thân bạn sẽ sớm thoát ra khỏi tình trạng buồn bã, lo lắng. Với mục tiêu này, thông thường sẽ có hai lựa chọn lớn: đó là tiếp tục chung sống hoặc ly hôn. Chắc hẳn bạn đã nghĩ về hậu quả của từng hành động với mình và các con. Đây là một quyết định lớn, vì vậy mong bạn cân nhắc thật kỹ, tìm phương án khác phù hợp hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Giờ đây niềm tin chính là thứ khiến bạn khó có thể đối mặt với chồng khi mà chính bạn cũng không biết có nên tha thứ cho chồng không. Chồng bạn đã chủ động thành thật với vợ. Điều này cho thấy anh ấy không muốn giấu vợ nữa và muốn tiếp tục cùng bạn xây dựng gia đình. Lý do chồng bạn đưa ra có thể bị cho là không hợp lý và là cách anh ấy biện minh cho hành động của mình. Nhưng cũng có thể anh ấy thực sự chịu sức ép từ bạn bè, đồng nghiệp; hoặc đó chỉ là một lý do đưa ra trong lúc vội vàng. Những biểu hiện này của chồng bạn là cơ sở để bạn có thể hi vọng về một thỏa thuận giải quyết vấn đề giữa hai người.

Đó có thể là thỏa thuận về một năm tiếp theo là khoảng thời gian "thử thách" với cả vợ và chồng, là thời gian cả hai học cách xây dựng lại niềm tin nơi nhau. Chắc chắn niềm tin sẽ không lập tức quay lại, nhưng hãy cho mình và chồng thời gian. Yếu tố quan trọng để giúp kế hoạch thành công chính là sự chấp nhận: chấp nhận rằng sự việc xảy ra là trong quá khứ và không thể thay đổi. Thái độ chấp nhận và sẵn sàng lắng nghe sẽ khiến chồng bạn chủ động chia sẻ. Càng có nhiều dữ kiện, khả năng thay đổi chồng của bạn càng nhiều hơn. Chồng bạn chủ động nói ra bí mật của mình, vậy hãy khiến anh ấy nói nhiều hơn về những khó khăn đang gặp phải để cả hai cùng giải quyết. Bên cạnh đó, chồng bạn cũng cần hiểu về những cảm xúc chất chứa trong lòng bạn. Hãy chia sẻ thẳng thắn với chồng về những gì mình đã trải qua và bày tỏ hi vọng chồng sẽ hiểu và thay đổi. Kế hoạch này có thể khiến bạn cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với chồng và chia sẻ một cách bình tĩnh, nhưng khoảng thời gian thử thách này sẽ giúp cả hai đưa ra quyết định cuối cùng một cách đúng đắn nhất có thể.

Nhiều thử thách trước mắt sẽ xảy ra với bạn và gia đình nhỏ. Mong rằng bạn sẽ quyết định mọi việc khi thật sự bình tĩnh và đã suy xét đầy đủ. Những cảm xúc tiêu cực chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện, nhưng chúng không nên là yếu tố quyết định cuộc sống tương lai của bạn. Tôi tin rằng chính bạn cũng không hề mong muốn điều đó và đang nỗ lực nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng phải thật sáng suốt. Chúc bạn luôn kiên cường.

