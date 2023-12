Sợ bạn trai phản bội khi anh đi chơi xa với nhóm bạn cấp ba

Tôi chưa nghe tin đồn tình cảm gì giữa anh và các bạn nhưng vẫn rất lo lắng về anh trong chuyến đi chơi lần này.

Tôi và người yêu quen nhau được hơn năm nay, anh luôn chăm sóc và quan tâm tôi hết mực. Tôi luôn là sự ưu tiên của anh trong mọi việc. Ngoài ra, anh còn đưa hết mọi tài khoản mạng xã hội để tôi muốn vào lúc nào tùy thích, nhưng là do tôi mở lời muốn được như vậy.

Một tuần trước, anh báo cáo việc đi chơi như thường lệ và lần này là với bạn cấp ba của anh, có cả nam và nữ. Tôi chưa nghe tin đồn tình cảm gì giữa anh và các bạn nhưng vẫn rất lo lắng về anh trong chuyến đi chơi lần này, vì theo tôi đọc tin nhắn, mấy bạn quyết định ở chung một căn homestay. Tuy nam nữ ngủ riêng nhưng khi đi xe thì phải thuê và một nam chở một nữ. Thế nên bạn trai tôi sẽ phải chở một bạn nữ trong suốt hành trình nhóm đi chơi.

Ban đầu anh có mong muốn tôi đi cùng nhưng do gia đình tôi không cho phép nên anh quyết định đi một mình. Do vậy tôi rất lo lắng liệu đây có thể là điều kiện thuận lợi để anh ngoại tình không, vì anh không có ý muốn can thiệp vào chuyện chở ai và đưa ra hai giải pháp: một là tôi chọn một người và anh sẽ chở, hai là anh để mấy bạn tự quyết rồi tới đó chở ai thì chở. Tôi cảm thấy cả hai cách đều không yên tâm và vô cùng lo lắng, khó xử. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.

Ánh Dương

