Ba con số 11, 69 và 88 tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại có một điểm chung khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhận ra.

Nhìn qua thì 11, 69 và 88 chỉ là những con số rất quen thuộc, chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng càng nhìn kỹ, nhiều người lại bắt đầu nheo mắt suy nghĩ và bật cười vì phát hiện ra một chi tiết thú vị.

Có người đoán theo cách học toán nghiêm túc, có người lại nhìn theo hướng hoàn toàn "khác người". Cũng có người nói rằng càng nhìn lâu thì càng thấy... buồn cười mà không hiểu vì sao. Điều thú vị là mỗi người lại có một cách lý giải riêng, nghe qua đều hợp lý theo kiểu rất đời thường.

Số 11, 69 và 88 có điểm chung gì?

Không ít người ban đầu còn cho rằng đây là câu hỏi "bẫy", nhưng khi ngẫm ra thì lại thấy đơn giản bất ngờ. Chính sự đơn giản ấy lại khiến câu đố trở nên vui và dễ lan truyền. Đây là kiểu câu hỏi không cần suy nghĩ căng thẳng, chỉ cần thả lỏng đầu óc là ra. Bạn thử nhìn lại ba con số này thêm lần nữa xem sao. Biết đâu chỉ một khoảnh khắc, bạn sẽ bật cười vì nhận ra điều mà lúc đầu mình đã bỏ qua.

>> Xem đáp án

