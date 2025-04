SNA triển khai học bổng 'Tài năng thế hệ mới'

Với học bổng "Tài năng thế hệ mới", trẻ tiểu học, THCS có cơ hội giảm từ nửa đến miễn học phí ba năm tại Trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA).

Học bổng "Tài năng thế hệ mới" (NextGen Talent Search) là chương trình trọng điểm của SNA nhằm tìm kiếm, nuôi dưỡng và đồng hành trẻ 6-16 tuổi, có tiềm năng ở ba lĩnh vực: học thuật, nghệ thuật, thể thao.

Ở nhóm học thuật, ban giám hiệu đánh giá dựa trên kết quả học tập, bài kiểm tra Toán - tiếng Anh, bài luận hoặc thuyết trình. Kèm theo đó là loạt thành tích nổi bật ở kỳ thi cấp quận, thành phố, quốc gia hoặc quốc tế.

Nhóm nghệ thuật yêu cầu trong hồ sơ, ứng viên phải thể hiện năng khiếu bản thân như tranh vẽ, thiết kế, video biểu diễn âm nhạc, sân khấu hoặc dự án sáng tạo.

Trong khi đó, với nhóm thể thao, học sinh cần có thành tích thi đấu, video kỹ năng hoặc bằng chứng rèn luyện thực tế, đồng thời sẽ tham gia vòng thử sức tại trường.

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết 30/4. Sau vòng nhận hồ sơ, ban giám hiệu sẽ thông báo thí sinh được chọn đến phỏng vấn, kiểm tra năng lực. Kết quả được công bố trong tháng 5, học sinh cần hoàn tất thủ tục nhập học cùng tháng để xác nhận suất học bổng, có thể giảm 50-100% học phí.

Học sinh, giáo viên tại trường quốc tế. Ảnh: SNA

SNA là một trong sáu trường giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB) toàn phần tại Việt Nam, ban giám hiệu vạch sẵn cho các em lộ trình xuyên suốt từ tiểu học (PYP), trung học (MYP) đến tú tài (DP). Trường theo đuổi triết lý "tập trung cá nhân hóa, giúp học sinh phát huy tối đa năng lực bằng cách kết hợp học thuật, kỹ năng và định hướng tương lai.

Từ lớp 9 đến 12, học sinh có dịp tham gia "Pathways to World's Top Universities" (PTU) - chương trình đào tạo chuyên sâu về chiến lược chọn ngành, trường và du học, với sự cố vấn của đội ngũ giáo viên, chuyên viên tư giàu kinh nghiệm.

Theo phía nhà trường, qua chương trình PTU, nhiều em xác định rõ nghề nghiệp tương lai, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh khi nộp hồ sơ vào các trường đại học danh tiếng toàn cầu.

Những năm qua, ở kỳ thi IB DP, học sinh SNA luôn ở mức cao so với mặt bằng chung thế giới. Riêng năm 2024, các em đạt trung bình IB DP 34, trong khi mức trung bình toàn cầu là 30. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98%, cao hơn trung bình thế giới khoảng 80%.

Học sinh tốt nghiệp tú tài IBDP. Ảnh: SNA

Sau tốt nghiệp, nhiều học sinh SNA đỗ các trường danh tiếng như University of California, Riverside, Drexel University, University of Houston, University of Birmingham, University of Melbourne, Monash University hay RMIT University.

Tiến sĩ Robert Mullins, Hiệu trưởng SNA, cho biết: "SNA luôn nỗ lực biến quá trình học tập thành trải nghiệm tích cực và xứng đáng, đồng thời nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu với tinh thần tò mò học hỏi, rèn luyện suốt đời để chạm những mốc son".

Hơn 20 năm qua, SNA ghi dấu khi trang bị nền tảng học thuật vững chắc, đồng thời hỗ trợ định hướng, phát triển kỹ năng sống cần thiết để các em tự tin hội nhập, thành công trong bối cảnh toàn cầu hóa.

