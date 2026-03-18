SNA giới thiệu chương trình học bổng cho học sinh tiểu học

SNA giới thiệu chương trình học bổng dành cho học sinh tiểu học hướng đến hỗ trợ tài chính và tìm kiếm học sinh tiềm năng, thông qua tiêu chí đánh giá đa chiều, kết quả học tập.

Đại diện Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) cho biết, trong bối cảnh chi phí học tập tại các trường quốc tế song ngữ và đơn ngữ dao động từ khoảng 300 đến 800 triệu đồng mỗi năm, các chương trình học bổng được xem là một giải pháp hỗ trợ tài chính cho phụ huynh, đồng thời giúp nhà trường tìm kiếm học sinh có tiềm năng phát triển dài hạn.

Tại cơ sở Nam Sài Gòn, chương trình học bổng NextGen dành cho bậc tiểu học (PYP) hỗ trợ từ 20% đến tối đa 50% học phí. Với học sinh nhập học từ lớp 1, học bổng có thể duy trì trong 5 năm nếu tiếp tục đáp ứng các tiêu chí học tập và phát triển của chương trình.

Theo đại diện nhà trường, ngoài dựa trên bảng điểm, hội đồng tuyển chọn còn đánh giá nhiều yếu tố như cách học sinh đặt câu hỏi, khả năng tiếp nhận phản hồi và tinh thần hợp tác trong các hoạt động nhóm để xét học bổng.

Ba trường hợp học sinh nhận học bổng gần đây gồm Quốc Anh, Erkin và Tuệ Nghi cho thấy những biểu hiện khác nhau của động lực học tập ở lứa tuổi tiểu học.

Điển hình, em Quốc Anh nhận học bổng 40% cho năm học 2026-2027. Theo đại diện trường, em gây ấn tượng nhờ sự tò mò và niềm yêu thích học tập. Quốc Anh thường đặt thêm câu hỏi xoay quanh các chủ đề trong lớp và đời sống hàng ngày. Ngoài việc học, em đọc sách, tham gia bơi lội từ nhỏ. Những hoạt động này góp phần rèn luyện sự kiên trì và khả năng hợp tác.

Với Erkin (học sinh nhận học bổng 50% năm học 2025-2026) được ghi nhận ở khả năng thích nghi. Từ chỗ còn dè dặt khi mới nhập học, em dần tự tin tham gia thảo luận và chia sẻ ý kiến trong lớp. "Năm đầu, con còn ngại nói. Sau đó con thấy thầy cô luôn khuyến khích nên bắt đầu chia sẻ nhiều hơn", Erkin nói.

Bên cạnh việc học, em dành thời gian cho các hoạt động khám phá như lắp ráp mô hình, thử nghiệm khoa học, qua đó rèn luyện khả năng tự tìm hiểu.

Trong khi đó, Tuệ Nghi nhận suất học bổng 50% nhờ sự bền bỉ trong cách học sự cẩn thận và ổn định. Em yêu thích thế giới động vật và có cách diễn đạt chậm rãi, rõ ràng. Em cho biết, ngoài giờ học, em đọc sách và vẽ tranh, những hoạt động giúp tăng khả năng quan sát và sự kiên nhẫn. Theo đại diện nhà trường, học bổng ở bậc phổ thông không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là cách lựa chọn học sinh có khả năng phát triển trong môi trường học thuật dài hạn.

Trong chương trình Tú tài Quốc tế (IB), việc đánh giá học sinh không chỉ dựa vào thành tích hiện tại mà còn chú trọng tư duy độc lập, tinh thần học hỏi và khả năng tự chủ. Do đó, các tiêu chí xét học bổng cũng hướng đến những yếu tố này.

SNA hiện triển khai ba cấp độ chương trình IB gồm PYP (tiểu học), MYP (trung học) và DP (dự bị đại học). Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình học bổng tiểu học tại trường qua các kênh chính thức.

