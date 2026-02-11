Smeg khai trương cửa hàng thứ 4 tại TP HCM

Smeg, thương hiệu thiết bị gia dụng Italy, khai trương cửa hàng tại Estella Place, đánh dấu chi nhánh thứ tư ở TP HCM.

Hàng trăm khách mời lẫn người tiêu dùng tham quan, chúc mừng cửa hàng Smeg Signature ra mắt tại trung tâm thương mại Estella Place (đường Song Hành, phường Bình Trưng, TP HCM), hôm 23/1. Đại diện thương hiệu cho rằng với người trẻ coi không gian sống là phần mở rộng của cá tính, căn bếp không đơn thuần là nơi nấu nướng mà khởi nguồn cho cảm hứng sống, những buổi tối sum vầy và khoảnh khắc riêng tư bên tách cà phê buổi sáng.

Smeg Estella Place được vận hành bởi Epicure, Wundertute - hai đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị gia dụng châu Âu cao cấp. Bên cạnh phân phối, hai công ty sẽ tư vấn giải pháp tổng thể, giúp người yêu bếp chọn sản phẩm phù hợp phong cách sống lẫn không gian riêng.

Lãnh đạo doanh nghiệp lẫn khách mời chụp lưu niệm tại sự kiện khai trương. Ảnh: Smeg Việt Nam

Cửa hàng mới được thiết kế như điểm hẹn cho người quen thuộc với các thiết bị bếp đậm chất Italy. Khu trưng bày gợi mở cảm hứng, cho phép người xem hình dung trọn vẹn căn bếp đồng bộ - nơi mỗi thiết bị vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa để thể hiện cá tính.

Điểm nhấn Smeg Estella Place là trưng bày Victoria và Cortina - hai bộ sưu tập tiêu biểu thuộc dòng thiết bị gia dụng lớn của thương hiệu. Theo phía doanh nghiệp, cả hai bộ sưu tập đại diện cho triết lý thiết kế đặc trưng, nơi tinh thần cổ điển Italy được tái hiện một cách tiết chế, phù hợp nhịp sống đương đại.

"Victoria gợi nhắc vẻ trang nhã, cân đối và mang hơi thở hoài niệm của những căn bếp châu Âu truyền thống. Trong khi đó, Cortina tạo dấu ấn với chi tiết mềm mại, lãng mạn, phù hợp không gian đề cao cảm xúc, sự ấm áp", người đại diện nói.

Cửa hàng Smeg Estella Place trưng bày các dòng mới nhất của hãng. Ảnh: Smeg Việt Nam

Nhiều khách mời ấn tượng với khu trưng bày bộ sưu tập Sicily is My Love - đánh dấu màn hợp tác giữa Smeg và Dolce&Gabbana. Thuộc phiên bản giới hạn, dòng thiết bị gia dụng này được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật, nhấn vào họa tiết, gam màu lấy cảm hứng từ văn hóa Sicily. Theo phía thương hiệu, sự kết hợp này vừa thể hiện tinh thần sáng tạo không biên giới của Smeg, vừa ghi nhận vị thế của doanh nghiệp trong kết nối thiết kế, thời trang lẫn phong cách sống.

Cửa hàng còn trưng bày dòng gia dụng nhỏ với gam pastel thịnh hành, đề cao tính tiện dụng. Nhà sản xuất chú trọng vẻ ngoài tinh tế và trải nghiệm sử dụng thân thiện, góp phần giúp loạt thiết bị thu hút người yêu bếp, nhất là phái nữ coi việc chăm chút căn bếp như niềm vui thường ngày.

Bộ sưu tập Smeg hợp tác với Dolce&Gabbana và bộ sưu tập SMEG Cortina. Ảnh: Smeg Việt Nam

"Tại Estella Place, cửa hàng Smeg được định vị là không gian trải nghiệm cho người quan tâm thiết kế bếp và phong cách sống Italy. Nơi đây thường xuyên diễn ra hoạt động ra mắt bộ sưu tập mới, giới thiệu sản phẩm lẫn sự kiện chuyên đề. Trong bối cảnh thị trường thiết bị gia dụng cao cấp ngày càng đề cao giá trị thẩm mỹ và chất lượng, chúng tôi hy vọng Smeg Estella Place trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu bếp lẫn cái đẹp tại TP HCM", đại diện thương hiệu nói thêm.

Thương hiệu Smeg khởi nguồn từ xưởng tráng men kim loại gia đình tại Guastalla (vùng Emilia Romagna, Italy) từ năm 1948, trước khi phát triển thành một trong những thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp ở châu Âu. Smeg viết tắt từ "Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla", phản ánh di sản kỹ nghệ tráng men đã đặt nền móng cho chất lượng, độ bền của các sản phẩm. Ngay từ những thập niên đầu, doanh nghiệp chọn con đường khác biệt - đặt thiết kế ngang hàng với công năng. Loạt sản phẩm vừa đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, vừa chú trọng vẻ đẹp mang tính biểu tượng, thích ứng mọi xu hướng.

Đông Vệ