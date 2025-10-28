Smartwatch đầu tiên dùng màn hình MicroLED

Garmin Fenix 8 MicroLED sử dụng công nghệ màn hình vốn xuất hiện chủ yếu trên TV cao cấp của Samsung, LG, TCL hay Hisense.
MicroLED được xem là bước tiến tiếp theo về công nghệ hiển thị, sau thời kỳ phổ biến của LCD, LTPO và AMOLED. Nếu màn LED thông thường có vài chục vùng làm mờ cục bộ, MicroLED có hàng nghìn, giúp hiển thị vùng tối vượt trội. Mỗi điểm ảnh là một đèn vô cơ siêu nhỏ phát sáng độc lập, giúp tăng độ sáng, tương phản và tuổi thọ màn hình. Khác với công nghệ sử dụng vật liệu hữu cơ, MicroLED có khả năng hiển thị ổn định trong nhiều điều kiện môi trường và ánh sáng mạnh. Dù vậy, chi phí cao là rào cản khiến MicroLED chỉ có trên thiết bị cao cấp.
Fenix 8 MicroLED có thiết kế "hầm hố", kích thước 51 mm cùng độ dày 17,5 mm, nhưng khá nhẹ với 68 gram (93 gram gồm dây) nhờ sử dụng vỏ kim loại kết hợp chất liệu sợi polymer gia cố để tăng độ bền. Trong khi đó, hầu hết smartwatch hiện nay có dày khoảng 15 mm, như Coros Vertix 2 (15,7 mm, 91 gram) hay Huawei Watch Ultimate (12,9 mm, 80,5 gram không gồm dây).
Sản phẩm trang bị 5 nút bấm thường thấy trên đồng hồ Garmin, với cạnh phải có hai nút bắt đầu/tạm dừng các môn thể thao và nút quay lại. Phần này còn thêm chi tiết màu đỏ làm điểm nhấn.
Trong khi đó, cạnh trái gồm ba nút, từ trái sang gồm tắt/bật sáng màn hình và kích hoạt menu nhanh; nút tăng (up) hoặc vào widgets; và nút giảm (down). Nút có kích thước lớn, lực nhấn không quá mạnh.
Cạnh trên là nơi đặt đèn pin, sẽ phát ánh sáng đỏ nhấp nháy khi cần phát tín hiệu SOS hoặc phát ánh sáng trắng và đỏ luân phiên theo nhịp vung tay giúp dễ nhận diện trong đêm. Cạnh dưới đặt loa ngoài. Smartwatch dùng dây silicon với kích thước 26 mm, cao hơn so với dây 20 và 22 mm thường thấy. Garmin sử dụng chất liệu titan cho phần viền trên cùng mặt kính sapphire chất lượng cao.
Garmin vẫn sử dụng sạc kẹp độc quyền với sạc cáp vật lý thay vì chuyển sang sạc không dây như hầu hết đồng hồ thông minh đang có mặt trên thị trường. Sản phẩm có khả năng chống nước 10 ATM, gấp đôi mức 5 ATM của smartwatch phổ thông.
Về phần mềm, Fenix 8 MicroLED có thể nhận và thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ đồng hồ khi kết nối với điện thoại, điều khiển chức năng đồng hồ bằng giọng nói, hoặc dùng trợ lý ảo trên điện thoại để trả lời tin nhắn. Smartwatch có bộ nhớ trong 32 GB, đầy đủ kết nối Bluetooth và wifi, viên pin cho thời gian sử dụng khoảng 10 ngày ở tần suất bình thường, hoặc bốn ngày ở chế độ luôn bật - mức không quá cao hiện nay.
Đồng hồ mới hỗ trợ hàng chục chế độ luyện tập thể thao, như chạy bộ, leo núi, ba môn phối hợp, tập tạ, chạy trail, chèo SUP, cũng như tích hợp LiveTrack theo dõi và chia sẻ tiến trình tập luyện, bản đồ ngoại tuyến toàn cầu. Sản phẩm cũng có tính năng liên lạc qua vệ tinh, dù vậy không thể sử dụng được tại thị trường Việt Nam.
Chức năng Morning Report (tổng quan buổi sáng) và Evening Report (nhìn lại trạng thái trong ngày) giúp cá nhân hóa trải nghiệm theo dõi sức khỏe liền mạch. Bên cạnh đó, sản phẩm kế thừa đầy đủ các chỉ số theo dõi sức khỏe chuyên sâu 24/7 như nhịp tim, mức độ căng thẳng, HRV, năng lượng cơ thể, theo dõi hô hấp, Pulse Ox, đo điện tâm đồ (ECG)…Người dùng có thể theo dõi thông số chuyên sâu thông qua ứng dụng Garmin Connect.
Với giá bán 54,9 triệu đồng, Fenix 8 MicroLED gần như không có đối thủ trong phân khúc giá. Sản phẩm cũng không dành cho số đông, thay vào đó hướng đến nhóm yêu thích trải nghiệm màn hình MicroLED trên thiết bị nhỏ, thích công nghệ mới, thường xuyên vận động ngoài trời và muốn sở hữu một thiết bị tốt với công nghệ tiên tiến.
Bảo Lâm