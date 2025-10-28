Smartwatch đầu tiên dùng màn hình MicroLED

Fenix 8 MicroLED có thiết kế "hầm hố", kích thước 51 mm cùng độ dày 17,5 mm, nhưng khá nhẹ với 68 gram (93 gram gồm dây) nhờ sử dụng vỏ kim loại kết hợp chất liệu sợi polymer gia cố để tăng độ bền. Trong khi đó, hầu hết smartwatch hiện nay có dày khoảng 15 mm, như Coros Vertix 2 (15,7 mm, 91 gram) hay Huawei Watch Ultimate (12,9 mm, 80,5 gram không gồm dây).

Sản phẩm trang bị 5 nút bấm thường thấy trên đồng hồ Garmin, với cạnh phải có hai nút bắt đầu/tạm dừng các môn thể thao và nút quay lại. Phần này còn thêm chi tiết màu đỏ làm điểm nhấn.