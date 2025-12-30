SmartThings - 'bộ não' của nhà thông minh Samsung

SmartThings là trung tâm AI Home, có thể kết nối thiết bị từ 380 thương hiệu, hướng tới không gian sống tự động, giảm việc nhà cho người dùng, theo Phó chủ tịch Samsung.

Ý tưởng về một ngôi nhà nơi con người có thể sinh hoạt mà không cần trực tiếp can thiệp đã được Samsung theo đuổi suốt hơn một thế kỷ. Công nghệ giúp giảm dần lao động thủ công, song bài toán kết nối liền mạch giữa các thiết bị trong toàn bộ không gian sống vẫn là thách thức lớn.

Với chiến lược AI Home, Samsung lựa chọn tiếp cận bài toán này từ nền tảng kết nối. Trung tâm của hệ sinh thái là SmartThings, nền tảng IoT do hãng phát triển, đóng vai trò "bộ não". SmartThings hiện tích hợp với hơn 4.500 mẫu thiết bị từ hơn 380 đối tác toàn cầu. Số lượng thiết bị gia dụng kết nối nền tảng này đạt 33 triệu, tăng khoảng 30% so với đầu năm 2025. Trên phạm vi người dùng, SmartThings đã mở rộng từ 100 triệu người dùng năm 2019 lên hơn 410 triệu tính đến tháng 7/2025.

Bà Hyesoon Yang, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược Trải nghiệm đa thiết bị (MDE), mảng Thiết bị gia dụng (DA), Samsung Electronics chia sẻ về cách SmartThings đang chuyển đổi đời sống hằng ngày thông qua đổi mới AI Home.

- Vì sao Samsung đầu tư xây dựng nền tảng kết nối cho AI Home?

- Thiết bị gia dụng ra đời nhằm giảm bớt việc nhà và đã không ngừng tiến hóa suốt hơn một thế kỷ. Công nghệ đã giúp loại bỏ phần lớn lao động thủ công, nhưng vẫn còn một thách thức là tạo ra sự kết nối liền mạch xuyên suốt toàn bộ hành trình trong gia đình, từ giặt - sấy, quản lý thực phẩm - nấu ăn đến làm sạch và lọc không khí.

Bước đầu tiên để giải quyết bài toán này chính là kết nối thiết bị. Đó là điều SmartThings mang lại. Bằng cách cho phép các thiết bị giao tiếp và vận hành đồng bộ, SmartThings hướng tới mục tiêu cuối cùng là giải phóng người dùng khỏi việc nhà, giúp họ tận hưởng cuộc sống.

Một ngôi nhà nơi con người có thể sinh hoạt không cần động tay chính là tầm nhìn ngành thiết bị gia dụng Samsung đã theo đuổi suốt hơn một thế kỷ. Và với SmartThings, chúng tôi đang tiến thêm một bước trong việc hiện thực hóa mục tiêu.

Bà Hyesoon Yang, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược Trải nghiệm đa thiết bị, mảng Thiết bị gia dụng, Samsung Electronics. Ảnh: Samsung

- Điều gì tạo nên lợi thế của Samsung trong việc xây dựng AI Home kết nối?

- Các thiết bị gia dụng Samsung khi được kết nối thông qua SmartThings giúp nâng cao trải nghiệm tiện nghi, đồng thời thúc đẩy quản lý và tối ưu năng lượng. Là một nền tảng mở, SmartThings dễ dàng kết nối với thiết bị từ các đối tác toàn cầu, cho phép hệ thống thực hiện các kịch bản phức tạp giữa nhiều thiết bị và hiểu sâu hơn về ngôi nhà thông qua mạng lưới cảm biến.

Chính khả năng kết nối ở cấp độ cao này, cùng với tính tương thích của thiết bị Samsung, đã tạo nên AI Home thông minh.

SmartThings đã tăng trưởng nhanh chóng, từ 100 triệu người dùng toàn cầu năm 2019 lên hơn 410 triệu người dùng tính đến tháng 7/2025 - tăng hơn bốn lần chỉ trong sáu năm. Riêng tại Hàn Quốc, số lượng người dùng đã vượt 23 triệu. Trên nền tảng đó, AI Home của Samsung mang đến những lợi ích thông qua việc đơn giản hóa thói quen hằng ngày (Ease), chăm sóc người thân (Care), tối ưu thời gian và năng lượng (Save) và bảo vệ ngôi nhà (Secure).

- Cụ thể, người tiêu dùng có thể tận hưởng những lợi ích nào từ nền tảng kết nối và hệ sinh thái AI Home của Samsung?

- Khi chu trình giặt hoàn tất trong lúc người dùng đang xem TV, một thông báo sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình, giúp họ dễ dàng theo dõi tiến trình giặt. Trong khi nấu ăn trong bếp, người dùng có thể bật điều hòa trong phòng của con ngay trên màn hình tủ lạnh kết nối SmartThings. Với 3D Map View, toàn bộ thiết bị trong nhà có thể được giám sát và điều khiển thông qua mô hình không gian ba chiều của ngôi nhà.

Tính năng Away Mode trong SmartThings sẽ tự động tắt đèn và TV khi người dùng ra ngoài - đồng thời kích hoạt robot hút bụi tự vận hành dọn dẹp.

Người dùng có thể quản lý thiết bị gia dụng ngay trên màn hình tủ lạnh với 3D Map View. Ảnh: Samsung

Quick Remote là một tính năng tiện lợi khác, cho phép người dùng điều khiển thiết bị trực tiếp từ smartphone. Khi ở gần một thiết bị kết nối SmartThings, cửa sổ điều khiển sẽ tự động bật lên, giúp người dùng thao tác ngay lập tức, không cần tìm điều khiển từ xa.

SmartThings còn giúp tiết kiệm năng lượng. Khi bật AI Energy Mode, hệ thống sẽ phân tích thói quen sử dụng để giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 10% với tủ lạnh, 70% với máy giặt và 30% với máy điều hòa. Samsung hiện mở rộng hệ sinh thái tiết kiệm năng lượng này trên toàn cầu thông qua hợp tác với các đối tác như British Gas (Anh) và CoolBlue (Hà Lan).

- Ngoài điều khiển thiết bị, SmartThings hỗ trợ chăm sóc gia đình và thú cưng như thế nào?

- Việc nhà không chỉ dừng lại ở dọn dẹp, mà còn là chăm sóc gia đình và tổ ấm. Các thiết bị kết nối SmartThings giờ đây mở rộng vai trò này, hỗ trợ người dùng chăm sóc bản thân, người thân, thú cưng và không gian sống.

Family Care giúp kết nối và hỗ trợ những người thân sống xa nhau. Khi hệ thống phát hiện các dấu hiệu sinh hoạt bất thường hoặc một thiết bị kết nối không được sử dụng trong thời gian dài, SmartThings sẽ gửi cảnh báo để người dùng kịp thời kiểm tra. Thông qua ứng dụng SmartThings, người dùng còn có thể thiết lập lịch uống thuốc - từ nhắc nhở trên smartphone, cung cấp lượng nước và nhiệt độ phù hợp từ máy lọc nước kết nối, cho đến kích hoạt robot hút bụi giám sát ngôi nhà khi không có ai ở nhà.

Pet Care giúp thú cưng an toàn và thoải mái khi chủ vắng nhà. Vào những ngày nắng nóng, người dùng có thể bật điều hòa từ xa, hoặc quan sát thú cưng qua camera trong nhà. Nếu phát hiện tiếng sủa, hệ thống có thể phát nhạc thư giãn qua robot hút bụi hoặc trình chiếu video trấn an trên TV.

Khi được kết nối qua SmartThings, thiết bị gia dụng đã tái định nghĩa vai trò của mình, từ công cụ đơn thuần trở thành người bạn đồng hành thông minh.

- Samsung đang định hướng SmartThings và AI Home theo hướng nào?

- Tại IFA 2025, chúng tôi đã giới thiệu Smart Modular Home - giải pháp cho phép người dùng trải nghiệm lợi ích của AI Home ngay từ thời điểm dọn vào ở, cho thấy AI Home không còn là viễn cảnh tương lai mà đã trở thành hiện thực.

Toàn cảnh bên ngoài Smart Modular Home của Samsung. Ảnh: Samsung

Song song đó, Samsung đang phát triển các công nghệ ambient intelligence - trí tuệ ngữ cảnh có khả năng thấu hiểu người dùng một cách tự nhiên, không gây gián đoạn. Thông qua việc học hỏi và phân tích dữ liệu từ các thiết bị được kết nối, Samsung hướng đến xây dựng một AI Home tự động hóa hoàn toàn, có khả năng hiểu hành vi, sở thích và thói quen của người dùng.

Mục tiêu xuyên suốt của SmartThings và AI Home là trở thành người bạn đồng hành thực sự trong mỗi gia đình, tự động thích ứng với phong cách sống của từng cá nhân, giải phóng con người khỏi việc nhà và mang lại sự an tâm.

Hoài Phương