Smartphone tốt nhất nửa đầu 2021

iPhone 12 Pro Max là smartphone ấn tượng nhất của Apple hiện nay, trong khi Samsung Galaxy S21 Ultra là smartphone Android tốt nhất.

iPhone tốt nhất - 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max. Ảnh: Phonearena.

12 Pro Max vượt trội so với các mẫu iPhone còn lại của Apple. Máy có màn hình 6,7 inch, độ sáng 1.200 nit, chip Apple A14 Bionic sản xuất trên tiến trình 5 nm, RAM 6 GB, bộ nhớ từ 128 GB và hỗ trợ 5G. Smartphone này của Apple được nâng cấp nhiều về camera, là điện thoại đầu tiên sử dụng tính năng "cảm biến dịch chuyển" để chụp ảnh.

Tuy nhiên, với nhiều người, kích thước của 12 Pro Max khá lớn và nặng. So với các smartphone khác trên thị trường, iPhone 12 Pro Max có giá khá đắt đỏ - từ 29 triệu đồng, chưa kể không kèm sạc và tai nghe trong hộp.

Smartphone Android tốt nhất - Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra có cụm camera lớn. Ảnh: Lưu Quý.

Galaxy S21 Ultra sở hữu hàng loạt công nghệ mới, trong đó có công nghệ màn hình OLED LTPO, cho phép hiển thị hình ảnh với độ sáng kỷ lục 1.500 nit, tiêu thụ điện năng ít hơn 15% so với smartphone dùng màn hình OLED thông thường.

Cấu hình của máy thuộc top đầu bảng với chip Qualcomm Snapdragon 888/ Exynos 2100, RAM 12 GB, hỗ trợ 5G, Wi-Fi 6e thế hệ mới, pin 5.000 mAh. Máy cũng có hệ thống camera bốn ống kính, gồm camera chính 108 megapixel, tele 10 megapixel, siêu rộng 12 megapixel và một camera tiềm vọng 10 megapixel.

Galaxy S21 Ultra có kích thước lớn, ngoại hình cồng kềnh, nhất là khi mang theo phụ kiện và bút S Pen. Cảm biến vân tay dưới màn hình chưa thực sự nhạy. Ngoài ra, giá bán của sản phẩm cao - từ 21,3 triệu đồng.

Smartphone Android có bút cảm ứng tốt nhất - Samsung Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20 Ultra. Ảnh: Huy Đức.

Galaxy Note20 Ultra có kiểu dáng đẹp, tạo cảm giác sang trọng. Máy có hiệu suất cao và camera rất tốt. Riêng bút S Pen có nhiều cải tiến, phục vụ nhiều hơn trong công việc lẫn giải trí. Máy còn có màn hình AMOLED 6,9 inch khá lớn và đẹp.

Galaxy Note20 Ultra có giá khá cao, từ 18,5 triệu đồng. Kích thước lớn của máy cũng là hạn chế với những người có bàn tay nhỏ. Thời lượng pin smartphone này ở mức 4.500 mAh, không quá cao đối với một smartphone màn hình lớn.

Smartphone hoàn thiện nhất - OnePlus 9

OnePlus 9. Ảnh: Phonearena.

OnePlus 9 ra mắt cùng OnePlus 9 Pro hồi giữa tháng 3. So với phiên bản Pro, OnePlus 9 có thông số thấp hơn, nhưng được đánh giá là một sản phẩm hoàn thiện, phù hợp với đa số nhu cầu người dùng trong tầm giá 700 USD, tuy nhiên, chưa bán tại Việt Nam.

Sản phẩm đẹp, cấu hình mạnh, hiệu suất cao, phần mềm "sạch" không có ứng dụng bên thứ ba cài sẵn, màn hình AMOLED 120 Hz hiển thị đẹp và camera cho chất lượng ảnh tốt.

Điểm trừ của OnePlus 9 là camera chụp chưa thực sự đẹp ở điều kiện thiếu sáng, âm thanh loa ngoài chưa cao. OnePlus cũng sử dụng chất liệu nhựa cho máy thay vì kim loại.

Smartphone nhỏ gọn tốt nhất - Apple iPhone 12 mini

iPhone 12 mini. Ảnh: Phonearena.

iPhone 12 mini là một trong những smartphone nhỏ gọn nhất hiện nay trên thị trường với màn hình chỉ 5,4 inch. Ưu điểm của máy là bộ xử lý Apple A14 Bionic tốc độ cao, hệ thống camera kép chụp đẹp, màn hình OLED và giá khởi điểm từ 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, smartphone của Apple có một số hạn chế, chẳng hạn cụm camera sau chưa đẹp, pin yếu (2.227 mAh), không có sạc và tai nghe trong hộp. Màn hình của máy cũng có tần số quét hạn chế, chỉ 60 Hz.

Smartphone tầm trung tốt nhất - Samsung Galaxy A52 5G

Galaxy A52 5G. Ảnh: Huy Đức.

Ở phân khúc tầm trung, Galaxy A52 5G hội tụ đầy đủ các yếu tố phù hợp với người dùng hiện nay: màn hình AMOLED đẹp, tần số quét cao (90 Hz), camera chụp ảnh đẹp, loa ngoài có chất lượng âm thanh tốt và có giắc cắm tai nghe. Tuy nhiên, smartphone của Samsung vỏ nhựa, hiệu suất tổng thể chưa phải ở mức vượt trội so với các sản phẩm ngang tầm.

Sản phẩm có giá 7,5 triệu đồng.

Smartphone 5G "đáng tiền" nhất - Motorola One 5G Ace

Motorola One 5G Ace. Ảnh: Phonearena.

Motorola One 5G Ace là phiên bản rút gọn của One 5G ra mắt năm ngoái. Máy có cấu hình ổn so với tầm giá 400 USD, với chip Snapdragon 750G, RAM 4 GB, pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 15W. Các chuyên gia của Phonearena đánh giá máy có hiệu suất cao, chất lượng máy ảnh tốt, tuổi thọ pin dài và hỗ trợ kết nối 5G mới nhất.

Tuy nhiên, smartphone của Motorola có thiết kế chưa thực sự hoàn thiện, cũng như khả năng chụp macro trên máy hạn chế. Sản phẩm chưa xuất hiện tại Việt Nam.

iPhone giá rẻ tốt nhất - Apple iPhone SE (2020)

iPhone SE 2020 có ngoại hình như iPhone 8 nhưng chip giống iPhone 11. Ảnh: Phonearena.

iPhone SE (2020) có hiệu năng mạnh nhờ sử dụng chip A13 Bionic, sạc không dây, đi kèm hệ sinh thái iOS hiệu suất cao và được cập nhật thường xuyên. Máy có giá 10,5 triệu đồng - mức hợp lý đối với một smartphone của Apple.

Tuy nhiên, iPhone SE (2020) thiết kế cũ (giống iPhone 8), thời lượng pin thấp, kích thước nhỏ, sạc 5W chậm. Camera của máy cũng chỉ có một ống kính duy nhất, khiến việc chụp ảnh ở các điều kiện khác nhau bị hạn chế.

Smartphone giá rẻ tốt nhất - Google Pixel 4a

Google Pixel 4a. Ảnh: Android Authority.

Pixel 4a có giá bán ở thị trường nước ngoài là 350 USD và chưa xuất hiện ở Việt Nam.

Với phần mềm do chính Google tối ưu, smartphone này thường xuyên được cập nhật Android mỗi khi có phiên bản mới nhất. Dù chỉ trang bị camera đơn, máy vẫn cho khả năng chụp ảnh đẹp trong tầm giá do được Google tối ưu.

Bên cạnh đó, Pixel 4a cũng có cấu hình ở mức ổn với màn hình OLED 5,8 inch, chip Snapdragon 730, RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Tuy nhiên, điểm trừ của máy là viên pin dung lượng chưa cao (3.140 mAh) và thiết kế vỏ nhựa.

Bảo Lâm (theo Phonearena)