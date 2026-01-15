Smartphone thiết kế giống iPhone 17 Pro Max, giá 3 triệu đồng

Nubia mở đầu phân khúc giá rẻ 2026 với V80 Design, giá 3,29 triệu đồng cho bản 128 GB và 3,59 triệu đồng với bản 256 GB, nằm chung phân khúc với Samsung Galaxy A07, Motorola G06 Power, Xiaomi Redmi A5, Oppo A5i. Sản phẩm được bán kèm sạc, cáp kết nối và case bảo vệ.

Điểm nhấn của máy là cụm camera kích thước lớn chữ nhật với ba ống kính được bố trí giống iPhone 17 Pro Max. Do ở phân khúc giá rẻ, máy được làm bằng vật liệu nhựa, nhưng mặt lưng áp dụng công nghệ xử lý bề mặt Sky Mirror giả lập kính, tạo hiệu ứng phản chiếu.

Máy có khả năng kháng nước nhẹ IP64, có thể chống mưa nhẹ hay nước đổ vào. Sản phẩm mỏng 7,7 mm và nặng 191 g, trong khi thế hệ trước là 8,2 mm và 206 g. Phần khung viền cũng được tinh chỉnh cho cảm giác cầm tốt hơn.