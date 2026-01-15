Smartphone thiết kế giống iPhone 17 Pro Max, giá 3 triệu đồng

Nubia mở đầu phân khúc giá rẻ 2026 với V80 Design, giá 3,29 triệu đồng cho bản 128 GB và 3,59 triệu đồng với bản 256 GB, nằm chung phân khúc với Samsung Galaxy A07, Motorola G06 Power, Xiaomi Redmi A5, Oppo A5i. Sản phẩm được bán kèm sạc, cáp kết nối và case bảo vệ.
Điểm nhấn của máy là cụm camera kích thước lớn chữ nhật với ba ống kính được bố trí giống iPhone 17 Pro Max. Do ở phân khúc giá rẻ, máy được làm bằng vật liệu nhựa, nhưng mặt lưng áp dụng công nghệ xử lý bề mặt Sky Mirror giả lập kính, tạo hiệu ứng phản chiếu.
Máy có khả năng kháng nước nhẹ IP64, có thể chống mưa nhẹ hay nước đổ vào. Sản phẩm mỏng 7,7 mm và nặng 191 g, trong khi thế hệ trước là 8,2 mm và 206 g. Phần khung viền cũng được tinh chỉnh cho cảm giác cầm tốt hơn.
Máy trang bị màn hình 6,75 inch, độ phân giải HD+ cùng tần số quét 120 Hz. Độ sáng màn hình 1.000 nit đủ để sử dụng trực tiếp dưới nguồn sáng mạnh. Tuy nhiên, khi tăng độ sáng lên mức cao, màu sắc hiển thị không còn chính xác như ban đầu, trong một số trường hợp nhìn thấy răng cưa ở hình ảnh hiển thị. Điểm mạnh là tần số quét 120 Hz giúp màn hình hoạt động mượt. Máy cũng còn có tính năng Live Island tương tự Dynamic Island ở phần đục lỗ camera trước.
Cụm camera sau nổi bật với camera chính 50 "chấm", hai camera phụ 2 và 0,08 megapixel. Máy ảnh selfie có độ phân giải 16 megapixel. Ngoài chế độ chụp cơ bản như chụp tự động, chân dung, ban đêm, quay video..., máy hỗ trợ AI để xử lý hình ảnh tốt hơn, cùng khả năng chụp quay hai camera cùng lúc.
Ảnh chụp có màu sắc tươi và chi tiết tốt trong điều kiện đủ sáng. Khi thiếu sáng hay khi sử dụng chế độ chụp đêm, màu rực hơn thực tế, mất chi tiết. Điểm cộng là tính năng AI Erase cho phép xóa chi tiết và tăng độ nét trong chỉnh sửa hình ảnh.
V80 Design trang bị chip Unisoc T7280, RAM 8 GB và hai phiên bản bộ nhớ trong 128 và 256 GB, cao hơn các đối thủ cùng phân khúc. Do giá rẻ, Nubia sử dụng công nghệ AI Performance Engine để tối ưu hiệu năng. Thiết bị đạt chứng nhận SGS về khả năng hoạt động mượt trong vòng 50 tháng.
Sản phẩm tích hợp nút AI vật lý ở cạnh máy, cho phép kích hoạt nhanh các tính năng như tóm tắt nội dung màn hình, dịch trực tiếp, viết văn bản, xử lý hình ảnh…. Máy hỗ trợ nhiều tính năng AI nhất phân khúc giá 3 triệu đồng.
Pin của V80 Design có dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 22,5 W và sạc ngược 10 W. Máy hỗ trợ Bypass Charging cho phép sử dụng nguồn điện từ củ sạc để hạn chế nóng và chai pin, cùng cơ chế bảo vệ như sạc đêm thông minh.
Sản phẩm có khả năng gọi và nhắn tin qua Bluetooth trong phạm vi nhất định khi không có sóng di động với các thiết bị Nubia khác có hỗ trợ tính năng Linkfree.