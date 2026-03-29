Smartphone tầm trung dùng quạt tản nhiệt

Sự xuất hiện của iPhone Air vào tháng 9 năm ngoái góp phần thúc đẩy xu hướng smartphone mỏng nhẹ, khi nhiều hãng bắt đầu đưa ra các phiên bản "Air" song song với dòng cao cấp. Tuy nhiên từ trước đó, một trong những tên tuổi đi tiên phong trong trào lưu này phải kể đến RedMagic, khi hãng đã ra mắt mẫu 10 Air vào đầu 2025. Sang năm nay, dòng smartphone chơi game mỏng nhẹ này tiếp tục nâng cấp với 11 Air, và một trong những thay đổi nổi bật là việc được trang bị thêm quạt tản nhiệt như dòng Pro.
RedMagic 11 Air vừa được bán tại Việt Nam với giá 14 triệu đồng, cùng phân khúc với những sản phẩm như Galaxy S25 FE, Realme 16 Pro, Vivo V60. Máy có độ mỏng ấn tượng so với hình dung trước đây về một chiếc điện thoại gaming, nhưng vẫn giữ được những đặc trưng của hãng, từ thiết kế đậm chất game thủ, cùng những trang bị như nút bấm, quạt tản nhiệt, phần mềm tối ưu cho chơi game.
Trong khi mẫu RedMagic dòng Pro trước đây có độ dày khoảng 9 mm, 11 Air dày 7,85 mm và trọng lượng 207 g, mỏng nhẹ nhất trong dải sản phẩm mới của RedMagic. Để đạt được độ mỏng này, 11 Air đã có một số thay đổi trong việc sắp xếp các cổng kết nối và hệ thống tản nhiệt.
Thay vì các nút bấm dạng tròn hoặc bo cong, máy sử dụng các nút có thiết kế vuông, phẳng, đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế chung của toàn bộ thân máy. Trong đó phím nguồn và tăng giảm âm lượng được đặt ở một cạnh bên, cùng khe thoát gió của quạt tản nhiệt. Người dùng cũng gần như không phải đánh đổi trang bị nào so với dòng Pro, khi máy vẫn duy trì hai phím vai cảm ứng (Shoulder Triggers) tần số 520 Hz nằm ở hai góc máy để hỗ trợ cho việc chơi game hiệu quả, thoải mái.
Phím thao tác nhanh màu đỏ đặc trưng của RedMagic được chuyển sang một khu vực riêng và sử dụng thiết kế dạng bấm thay vì dạng gạt quen thuộc. Đây là một thay đổi có thể gây tranh cãi khi nút gạt vật lý thường mang lại phản hồi tiếp xúc tốt và khó nhầm lẫn, trong khi nút bấm dễ bị bấm nhầm khi người dùng cầm máy theo chiều dọc hoặc bỏ trong túi quần chật. Phím cho cảm giác bấm cứng, mặc định dùng để kích hoạt Game Space, nhưng người dùng cũng có thể thay đổi theo nhu cầu, như để mở đèn flash, camera.
Sự kết hợp giữa độ mỏng và cách bố trí camera phẳng, ít lồi, giúp thiết bị thoát khỏi dáng vẻ cồng kềnh của các dòng máy chơi game. Các chi tiết như góc máy, viền nhôm được bo cong nhẹ và hoàn thiện tốt, mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái trong thời gian dài.
Cạnh trên của máy vẫn duy trì micro, cổng hồng ngoại để điều khiển từ xa, nhưng vị trí các dải ăng-ten đã được tính toán lại để không làm yếu đi cấu trúc của khung hợp kim nhôm. Ở cạnh dưới là khay SIM, cổng sạc USB-C và dải loa, thành một đường thẳng sát với mép màn hình. Tuy nhiên, việc ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ cũng dẫn tới sự biến mất của jack cắm tai nghe 3,5 mm, một chi tiết vốn được game thủ ưa chuộng để đảm bảo độ trễ âm thanh thấp nhất khi chơi game.
Máy được trang bị màn hình OLED 6,85 inch độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 144 Hz, mang lại không gian hiển thị rộng. Độ sáng tối đa đạt 1.800 nit giúp người dùng có thể dễ dàng sử dụng trong nhiều điều kiện sáng khác nhau, đồng thời có thể trở thành lợi thế khi chơi game. Để tối ưu, hãng cũng tích hợp cảm biến vân tay quang học dưới lớp kính màn hình này.
Công nghệ camera ẩn dưới màn hình giúp vùng hiển thị phía trên camera gần như không thể phát hiện kể cả khi nhìn nghiêng, do không có hiện tượng rỗ hay lệch màu so với phần còn lại. Kết hợp với viền màn hình siêu mỏng ở cả bốn cạnh, thiết bị mang lại hiệu ứng thị giác tốt, giúp game thủ tập trung tối đa vào trận đấu mà không bị làm phiền bởi các điểm khuyết như "nốt ruồi" hay "tai thỏ" thường thấy trên các máy khác.
Tuy nhiên, đánh đổi cho việc này là chất lượng ảnh chụp selfie. Việc phải sử dụng phần mềm để cải thiện chất lượng ảnh khiến những bức ảnh từ camera trước 16 megapixel này thiếu sự tự nhiên. Đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, khuôn mặt dễ bị xử lý mạnh, dẫn đến mất chi tiết.
Khi kích hoạt nút bấm chuyên dụng, máy lập tức chuyển sang giao diện Game Space. Đây là một trung tâm điều khiển tối ưu sâu cho trải nghiệm trò chơi, như hiển thị danh sách, cài đặt âm thanh, thông báo, hay các công cụ AI hỗ trợ. Hệ thống cũng sẽ tự động thực hiện các thao tác như dọn dẹp bộ nhớ RAM, chặn thông báo và kích hoạt quạt tản nhiệt ở mức công suất phù hợp.
Trong suốt quá trình chơi game liên tục, quạt gió vận hành liên tục đẩy luồng khí nóng ra ngoài, giúp duy trì hiệu năng ổn định. Hai nút vai cảm ứng 520 Hz ở cạnh máy phản hồi cực nhạy, biến thiết bị thành một chiếc tay cầm console chuyên nghiệp, mang lại lợi thế lớn trong các pha xử lý tốc độ cao, đặc biệt trong những tựa game cần nhiều thao tác.
Về cảm giác cầm nắm, nhờ trọng lượng được phân bổ đều và độ mỏng lý tưởng, máy không gây áp lực lên cổ tay ngay cả khi cầm chơi trong thời gian dài. Tuy nhiên, do cấu trúc tản nhiệt tập trung và thân máy bằng kim loại, kính dẫn nhiệt nhanh, mặt lưng có hiện tượng ấm lên rõ rệt tại khu vực cụm camera và quạt gió.
Dù không phải là dòng cao cấp nhất, 11 Air sở hữu cấu hình mạnh với vi xử lý Snapdragon 8 Elite, được xây dựng trên tiến trình 3nm cùng kiến trúc CPU Oryon. Đây cũng là điểm khác biệt so với các sản phẩm trong cùng tầm giá, vốn được trang bị Exynos 2400, MediaTek Dimensity 7300 Max, Snapdragon 7 Gen 4.
Thử nghiệm thực tế qua công cụ Geekbench 6 cho kết quả 3.000 điểm đơn nhân và 9.800 điểm đa nhân. Con số này cho thấy sức mạnh của máy khá hơn so với các thế hệ chạy chip Snapdragon 8 trước đó, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tựa game AAA di động ở mức thiết lập đồ họa cao. Về bộ nhớ, thiết bị có RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB, giúp khả năng lưu trữ, tốc độ trích xuất dữ liệu tốt đối với nhu cầu chơi game, xử lý công việc.
Tuy nhiên, đánh đổi cho hiệu suất này trên một thân máy mỏng là cơ chế tản nhiệt cần đạt hiệu quả cao liên tục. Máy được trang bị hệ thống tản nhiệt gồm lá đồng graphene dưới màn hình, buồng hơi và quạt tản nhiệt. Hãng gọi trang bị quạt của mình là IceWind 4.0, khả năng quay 24.000 vòng/phút, giúp hút và đẩy luồng khí nóng ra ngoài liên tục. Tuy nhiên, qua quá trình chơi game khoảng một giờ, người dùng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm rõ rệt ở khu vực gần cụm camera.
Ngoài ra, quạt nhỏ thường phát ra tiếng rít nhẹ khá rõ khi quay ở tốc độ tối đa trong môi trường yên tĩnh. Khe thoát gió nhỏ cũng là nơi dễ tích tụ bụi bẩn sau thời gian dài sử dụng, đòi hỏi người dùng phải vệ sinh định kỳ để đảm bảo hiệu suất tản nhiệt không bị suy giảm.
11 Air được trang bị một viên pin lớn, dung lượng 7.000 mAh, cao hơn mức 5.000 mAh thường thấy. Thử nghiệm thực tế với một tựa game ở mức thiết lập đồ họa cao, máy tiêu tốn khoảng 10-12% pin sau một giờ chơi liên tục. Với các tác vụ hỗn hợp như lướt mạng xã hội, xem video ngắn, việc sử dụng có thể kéo dài sang ngày thứ hai nếu sạc đầy.
Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh cùng củ sạc 80 W đi kèm cho phép người dùng giảm thời gian chờ đợi tương đối nhiều. Máy mất khoảng 30 phút để sạc hơn 50%. Ngoài ra, máy được trang bị công nghệ Charge Separation, đưa nguồn điện trực tiếp đến bo mạch trong khi vừa sạc vừa dùng, từ đó giảm nhiệt lượng tỏa ra và bảo vệ pin tốt hơn, giúp kéo dài tuổi thọ, tuy nhiên cách làm này không được khuyến nghị.
11 Air là bước đi tiếp theo của RedMagic trong việc xóa nhòa ranh giới giữa một thiết bị chuyên game hầm hố và một chiếc smartphone hướng tới số đông. Ngoài ra, trong bối cảnh smartphone có xu hướng tăng giá do cơn sốt về bộ nhớ, một mẫu máy không thuộc phân khúc cao cấp, nhưng vẫn được trang bị RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB có thể coi là điều hiếm.
Điểm mạnh của máy nằm ở khả năng tối ưu hóa không gian khi đưa được viên pin 7.000 mAh, chip Snapdragon 8 Elite cùng hệ thống quạt tản nhiệt vật lý vào một thân máy mỏng. So với các mẫu máy trong cùng tầm giá, sản phẩm của RedMagic có cấu hình khá, cùng ngoại hình ấn tượng hơn. Tuy nhiên, việc không còn jack tai nghe 3,5 mm và chất lượng camera selfie ẩn dưới màn hình chưa thực sự sắc nét là những sự đánh đổi.
Lưu Quý