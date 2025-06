Smartphone mỏng nhẹ - chiến lược cạnh tranh mới của Samsung

Galaxy S25 Edge và sắp tới là các thiết bị gập cho thấy chiến lược mới của Samsung, phát triển sản phẩm mỏng nhẹ nhưng không đánh đổi hiệu năng.

Theo Samsung, đây là lựa chọn đi ngược lại với hầu hết tiêu chuẩn thị trường hiện nay. Thay vì chạy đua nâng cấp phần cứng, gia tăng kích thước, trọng lượng smartphone, ông lớn Hàn Quốc quay về với triết lý thẩm mỹ hiện đại và tối giản. Đơn vị cho rằng đây là cách làm mới, thoát khỏi sự an toàn.

Dòng S25 Edge mỏng 5,8 mm, nặng 163 gram. Ảnh: Samsung

Công nghệ hoàn thiện mới

Để làm được điều này, Samsung phải vượt qua những thách thức và giới hạn vật lý khắc nghiệt. Độ mỏng chỉ 5,8 mm và trọng lượng 163 gram trên Galaxy S25 Edge là kết tinh của từng chi tiết cơ khí tinh xảo. Cấu trúc bên trong của máy được thiết kế lại với hệ thống lắp ráp hoàn toàn mới, cho phép bố trí linh kiện với độ chính xác đến 0,1 mm. Trải nghiệm cao cấp vốn là bản sắc của Galaxy S series, S25 Edge vẫn đạt được độ bền ngay cả khi vẻ ngoài mỏng nhẹ. Thiết bị được trang bị khung titan cao cấp (như trên Galaxy S25 Ultra), kết hợp cùng kính Corning Gorilla Glass Ceramic 2, một vật liệu mới được tăng cường độ cứng thông qua quy trình độc quyền của Samsung.

Triết lý lấy người dùng làm trung tâm là "kim chỉ nam" xuyên suốt quá trình sáng tạo nên Galaxy S25 Edge. Thiết bị mang lại cảm giác cầm nắm tự nhiên bằng một tay, giảm áp lực lên cổ tay khi sử dụng lâu dài, đồng thời viền màn hình mỏng giúp trải nghiệm xem thêm sống động. Để đảm bảo trải nghiệm mượt mà khi sử dụng, bên cạnh vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy, thiết bị cũng lần đầu tiên được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi có kích thước lớn hơn 10% so với Galaxy S25+. Hệ thống này áp dụng "cấu trúc lỗ rỗng", loại bỏ một phần khung kim loại phía trước, cho phép truyền nhiệt trực tiếp hơn từ bộ vi xử lý đến buồng hơi, vừa giữ được độ mỏng, vừa đảm bảo hiệu suất tản nhiệt.

Galaxy AI hiểu tiếng Việt với các tính năng hỗ trợ đắc lực cho công việc, cuộc sống vẫn được trang bị đầy đủ trên thiết bị này.

Thiết kế dòng S25 Edge. Ảnh: Samsung

Samsung cho biết áp dụng triết lý "không đánh đổi, không thỏa hiệp" để đổi lấy độ mỏng. Điều này thể hiện qua cụm camera 200 megapixel trên Galaxy S25 Edge. Bằng việc cải tiến trong cấu trúc lấy nét tự động và chống rung quang học, kết hợp cùng thiết kế vỏ camera hai lớp thông minh, Samsung đã thành công trong việc giảm hơn 10% độ dày camera, giúp vừa vặn với thân máy. "Sự tinh xảo trong thiết kế với mục đích lớn nhất hướng về trải nghiệm người dùng đã mở ra chương mới cho thị trường, nơi công nghệ và thẩm mỹ đồng hành, nâng tầm trải nghiệm cuộc sống", đại diện thương hiệu nói.

Nhiều phản hồi tích cực

Thiết kế Galaxy S25 Edge đã nhận được sự đón nhận đa chiều từ giới chuyên môn và người dùng. Có hoài nghi, có hào hứng, nhưng kết quả thực tế cho thấy Samsung đã phần nào đúng hướng với chiến lược mới. Về khía cạnh thiết kế, tờ The Guardian khen ngợi độ mỏng nhẹ ấn tượng của Galaxy S25 Edge và xem đây là "cột mốc mới cho giới hạn của di động". Trong khi đó, The Verge ghi nhận trải nghiệm vừa tay, gọn túi dù nằm trong phân khúc màn hình lớn của Galaxy S25 Edge, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các thành viên còn lại của S25 series.

Về hiệu năng và camera, Digital Trends đánh giá cao việc thiết bị sử dụng vi xử lý mạnh mẽ, độ sáng màn hình và camera chất lượng cao. Các chuyên trang The Guardian và Tom’s Guide nhấn mạnh trải nghiệm flagship của Galaxy S25 Edge thông qua One UI 7 mượt mà, cam kết cập nhật trong 7 năm cùng Galaxy AI đầy đủ.

S25 Edge đồng hành Minh Hằng. Ảnh: Samsung

Bên cạnh phản hồi tích cực của các chuyên gia công nghệ, người dùng cũng hào hứng với Galaxy S25 Edge. Thiết bị của Samsung xuất hiện nhiều trên các mạng xã hội và tạp chí thời trang. Thiết bị cũng lên bìa tạp chí L’Officiel, đồng hành Minh Hằng.

Smartphone mỏng nhẹ của Samsung ghi điểm với tín đồ của phong cách tối giản, yêu thích những mẫu túi nhỏ và clutch. Nhiều người dùng cho biết với Galaxy S25 Edge, dù xuống phố hay vào bar đều phù hợp. Sở hữu thiết bị này giúp họ gia tăng hiệu suất xử lý công việc, tạo diện mạo, gu thời trang ở cả môi trường công sở lẫn cuộc sống.

Samsung hé lộ về dòng điện thoại gập mỏng nhẹ. Ảnh: Samsung

Không lâu sau khi ra mắt Galaxy S25 Edge, Samsung tiếp tục hé lộ về việc ra mắt thế hệ Galaxy Z Fold mỏng nhất. Theo đơn vị, điều này cho thấy triết lý thẩm mỹ tối giản là định hướng tương lai của hãng ở phân khúc flagship mỏng nhẹ.

Sự đón nhận của Galaxy S25 Edge được hãng kỳ vọng sẽ là nền tảng giúp các thiết bị gập mới đạt thành công. "Giờ đây, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thế hệ Galaxy Z Fold mỏng hơn, nhẹ hơn và bền hơn, giúp tối ưu hóa sự linh hoạt trong cuộc sống", đại diện thương hiệu nói.

Hoài Phương