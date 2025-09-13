Smartphone màn hình 120 Hz, pin 6.000 mAh giá 3 triệu đồng

Máy có màn hình 6,9 inch lớn nhất trong tầm giá, độ phân giải HD+. Tương tự các model giá rẻ, phần viền màn hình khá dày. Điểm ấn tượng là tần số quét 120 Hz, giúp các thao tác vuốt, chạm, xem phim, chơi game mượt hơn. Màn hình cũng có công nghệ AdaptiveSync, tự động điều chỉnh tần số quét 60, 90 hay 120 Hz, tối ưu cho từng tác vụ và tiết kiệm pin hơn. Độ sáng màn hình cao gấp đôi thế hệ trước đạt mức 810 nit, đủ để sử dụng dưới ánh nắng chiếu trực tiếp, dù vẫn bóng nhẹ.