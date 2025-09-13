Smartphone màn hình 120 Hz, pin 6.000 mAh giá 3 triệu đồng

Mẫu điện thoại giá rẻ từ thương hiệu con của Xiaomi được bán ra thị trường Việt Nam với giá 3,4 triệu đồng. Đây được coi là bản nâng cấp của C75 với phần cứng vượt trội đối thủ cùng tầm giá ba triệu đồng như Samsung Galaxy A06, Oppo A5i, Realme Note 70, trong khi iPhone không có sản phẩm nào ở phân khúc giá rẻ. Phụ kiện của máy gồm có bộ sạc 33 W, cáp USB-C và ốp silicon trong suốt.
Máy dùng thiết kế vuông vức với khung sườn phẳng. Khung sườn và mặt lưng làm bằng nhựa nhưng độ hoàn thiện tốt và cứng cáp. Dù vậy, kích thước lớn khiến việc cầm và sử dụng một tay bất tiện. Điểm thay đổi so với thế hệ trước là cụm camera hình vuông giống Xiaomi 15 thay cho dạng tròn của thế hệ trước. Khả năng kháng nước IP64 là tính năng đáng giá trong phân khúc ba triệu đồng.
Máy có màn hình 6,9 inch lớn nhất trong tầm giá, độ phân giải HD+. Tương tự các model giá rẻ, phần viền màn hình khá dày. Điểm ấn tượng là tần số quét 120 Hz, giúp các thao tác vuốt, chạm, xem phim, chơi game mượt hơn. Màn hình cũng có công nghệ AdaptiveSync, tự động điều chỉnh tần số quét 60, 90 hay 120 Hz, tối ưu cho từng tác vụ và tiết kiệm pin hơn. Độ sáng màn hình cao gấp đôi thế hệ trước đạt mức 810 nit, đủ để sử dụng dưới ánh nắng chiếu trực tiếp, dù vẫn bóng nhẹ.
Poco C85 có hai camera sau với ống kính chính 50 megapixel và phụ đo độ sâu trường ảnh. Máy ảnh phía trước 8 megapixel. Thông số camera cũng thuộc hàng tốt nhất tầm giá. Máy trang bị các chế độ chụp cơ bản như tự động, chân dung, ban đêm, quay video... Camera hỗ trợ AI để xử lý màu sắc, tăng cường khả năng chụp đêm. Ảnh chụp có độ sáng và màu sắc nịnh mắt hơn thực tế, chi tiết tốt ở điều kiện đủ sáng, nhưng giảm đi khi chụp đêm hay thiếu sáng.
Máy chạy Xiaomi HyperOS 2.0 và hỗ trợ các tính năng thông minh như Khoanh tròn tìm kiếm và Gemini của Google. Bộ công cụ Xiaomi Interconnectivity cho phép đồng bộ dữ liệu và tìm kiếm giữa các thiết bị của Xiaomi nhanh và thuận tiện hơn.
Smartphone Poco có cấu hình vượt trội trong phân khúc với chip Helio G81 Ultra, hai phiên bản RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB và RAM 8 GB bộ nhớ trong 256 GB, trong khi đối thủ thường chỉ có RAM 4 GB và bộ nhớ trong tối đa 128 GB.
Dung lượng pin tăng lên 6.000 mAh so với mức 5.160 mAh của thế hệ trước, nhưng độ dày của C85 mỏng hơn là 7,99 mm so với 8,22 mm của C75. Tốc độ sạc 33 W, cho phép nạp 50% pin trong 31 phút. Người dùng cũng có thể sử dụng C85 như viên pin dự phòng với tính năng sạc ngược 10 W.