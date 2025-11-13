Smartphone gập ba của Samsung dự kiến ra mắt đầu tháng 12

Smartphone gập ba đầu tiên của Samsung, có thể mang tên Galaxy G Fold, được cho là sẽ trình làng ngày 5/12 và được bán giới hạn tại một số thị trường với giá 3.000 USD.

Galaxy G Fold từng được Samsung trình diễn tại triển lãm K-Tech Showcase ở Seoul cuối tháng 10. PhoneArena dẫn hai nguồn tin tại Hàn Quốc rằng sản phẩm sẽ trình làng ngày 5/12. Thời gian này được đánh giá bất thường vì Samsung hiếm khi tổ chức sự kiện Unpacked vào tháng 12, tuy nhiên hãng có thể chỉ tổ chức lễ ra mắt quy mô nhỏ, nhằm cung cấp tính năng, thông số kỹ thuật, giá của thiết bị

Smartphone gập ba của Samsung tại K-Tech Showcase cuối tháng 10. Ảnh: Chosun Daily

Theo Chosun Daily, Galaxy G Fold đợt đầu sẽ chỉ được bán hạn chế tại một số thị trường như Trung Quốc, Singapore, UAE, Hàn Quốc. Giá sản phẩm tại Hàn Quốc được dự đoán khoảng 4,4 triệu won (3.000 USD). Mục tiêu doanh số của Samsung với model này chỉ từ 20.000 đến 30.000 máy.

Máy có thiết kế G-Type, tức gập vào trong nhằm đảm bảo độ bền và chất lượng, khác với kiểu S-Type của Huawei Mate XT. Tuy nhiên, do chưa bán ra trên thị trường, hiện chưa rõ giải pháp gập nào được đánh giá cao hơn. Thiết bị có kích thước thương đương smartphone 6,5 inch khi gập và máy tính bảng 10 inch khi mở.

Theo Korea Economic Daily, máy mỏng 4,2 mm khi mở hoàn toàn. Còn khi gập lại, độ dày tăng lên 14 mm. Các nếp gấp trên màn hình "hầu như không thể nhận ra", cho thấy sự cải tiến đáng kể về công nghệ bản lề và tấm nền.

Các chuyên gia nhận định, với mức giá 3.000 USD và mục tiêu doanh số ban đầu thấp, Samsung có thể chỉ muốn phô diễn năng lực công nghệ vượt trội trước khi mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple xuất hiện.

Huy Đức