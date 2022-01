Smartphone cỡ nhỏ ngày càng bị 'thất sủng'

Smartphone cỡ nhỏ thuận tiện, dễ mang theo, nhưng người dùng hiện gần như khó có thể tìm được các mẫu điện thoại cao cấp dưới 6 inch.

Thị trường smartphone cỡ nhỏ sụt giảm

Theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint, số lượng điện thoại có màn hình 6 inch trở xuống giảm mạnh từ 81% năm 2018 xuống còn dưới 10% vào 2021, đa số trong đó là iPhone SE của Apple.

Smartphone cỡ nhỏ đang bị thu hẹp trên thị trường. Ảnh: DPR

Maurice Klaehne, nhà phân tích của Counterpoint, cho biết sự gia tăng của các tính năng tiêu tốn pin là một trong những lý do khiến nhu cầu điện thoại cỡ lớn tăng mạnh. "Thị trường smartphone nhỏ gọn ngày càng thu hẹp bởi các thiết bị ngày nay cần pin lớn, cung cấp nhiều năng lượng hơn để hoạt động, như kết nối 5G cũng ngốn pin", ông đánh giá.

Theo Klaehne, khi mọi người có xu hướng sử dụng smartphone cho mọi thứ, từ công việc, liên lạc cho đến chơi game và giải trí, pin dung lượng cao và màn hình lớn sẽ giúp những việc đó trở nên dễ dàng hơn.

Theo GSMArena, các nhà sản xuất điện thoại chỉ tung ra 57 thiết bị có màn hình dưới 6 inch năm 2020 và 30 thiết bị vào năm ngoái. Đa số chúng là smartphone cấp thấp, dành cho những người muốn dùng làm điện thoại phụ, hoặc là thiết bị đầu tiên của người dùng ở các nước đang phát triển.

Vị trí của iPhone SE

Dù điện thoại cỡ nhỏ "thất sủng", iPhone SE màn hình 4,7 inch được đánh giá là vẫn giữ vị trí đặc biệt trên thị trường. "Nhiều người muốn sở hữu thiết bị Apple và iPhone SE là điểm xuất phát hoàn hảo. Nó được trang bị hầu hết tính năng như các mẫu iPhone khác nhưng giá chỉ bằng một nửa, trở thành sản phẩm hấp dẫn cho những ai không muốn chi tiêu nhiều", Navekendar Singh, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, nhận xét.

Theo Singh, một trong những thị trường chấp nhận iPhone SE nhiều nhất là Ấn Độ. Hiện phiên bản SE 2020 tại đây được bán với giá 530 USD, còn iPhone 12 là 890 USD.

Counterpoint thống kê iPhone SE đang chiếm 24% thị phần smartphone dưới 6 inch và đánh giá đây là "một kỳ tích lớn" khi mà thị trường điện thoại cỡ nhỏ sụt giảm. Dù vậy, thành công này trái ngược với các bản iPhone mini. Chúng không được yêu thích do giá cao, thời lượng pin kém và một số vấn đề khác. Apple được cho là sẽ không ra iPhone 14 mini trong năm nay, thay vào đó là iPhone 14 Max với kích thước 6,1 inch.

Khó mua smartphone nhỏ cao cấp

Hầu hết smartphone nhỏ gọn hiện đều có cấu hình không cao. Thực tế, rất khó tìm được một mẫu Android nào có cấu hình mạnh mẽ bên trong kích thước nhỏ, trừ Asus ZenFone 8 màn hình 5,9 inch sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 8-series ra mắt năm ngoái.

"Có vẻ đa số người chọn mua smartphone nhỏ gọn vì giá của chúng, chứ không phải do yếu tố hình thức. Chúng không còn thu hút đủ số người hâm mộ và điều đó có nghĩa những thiết bị này đứng trước nguy cơ 'tuyệt chủng' sớm", The Next Web bình luận.

Bảo Lâm