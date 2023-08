Smartphone cỡ nhỏ dần biến mất

Sau khi Apple ngừng phát hành dòng iPhone mini, thị trường smartphone không còn nhiều mẫu điện thoại dưới 6 inch được giới thiệu.

10 năm trước, smartphone trên 6 inch vẫn chưa phổ biến, chủ yếu là các mẫu tầm trung và giá rẻ. Nhưng trong ba năm gần đây, chỉ còn một số mẫu duy trì kích thước màn hình dưới 6 inch như iPhone mini và Asus Zenfone 10.

Với sự tham gia của Apple, giới chuyên gia cho rằng thị trường smartphone nhỏ gọn vẫn có chỗ đứng nhất định. Thế nhưng, sau hai thế hệ là iPhone 12 mini 5,4 inch năm 2020 và iPhone 13 mini năm 2021, Apple không giới thiệu bản tiếp theo trên iPhone 14.

Trong khi đó, Zenfone 10, ra mắt hồi tháng 6, có màn hình 5,9 inch. Theo Technews (Đài Loan), công ty đang tiến hành tái cơ cấu và dự kiến cắt giảm một số bộ phận, gồm mảng sản xuất Zenfone. Asus sau đó phủ nhận thông tin. Tuy nhiên, GizChina cho rằng hãng có thể đang cân nhắc loại dòng điện thoại nhỏ gọn để tập trung cho dòng chơi game ROG Phone.

Số điện thoại nhỏ gọn ra mắt giai đoạn 2015-2023. Nguồn: Xataka

Năm 2016 và 2017 được xem là thời kỳ hoàng kim của điện thoại có chiều dài dưới 15 cm và màn hình dưới 6 inch. Khi đó, mỗi năm có hơn 200 mẫu điện thoại như vậy ra đời, theo thống kê của website Xataka (Mexico). Nhưng đến năm ngoái, chỉ còn dưới 30 mẫu được các hãng tung ra. Còn năm nay mới chỉ có Asus ZenFone 10 hay Blackview N6000 (4,3 inch) được công bố.

Trong khi đó, hầu hết nhà sản xuất smartphone đều chuyển sang thiết bị từ 6 đến 6,9 inch. Một số sản phẩm ra năm nay như Lava Z2 Max và Vivo X Note vượt mức 7 inch.

Nguyên nhân smartphone nhỏ biến mất

Theo GizChina, có nhiều nguyên nhân khiến smartphone nhỏ bị "thất sủng". Sự phổ biến ngày càng tăng của game di động và video là lý do đầu tiên. Với kích thước hiển thị lớn hơn, smartphone trên 6 inch có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn hơn khi xem phim, chơi game hoặc duyệt web.

Bên cạnh đó, việc nhà sản xuất thường xuyên nâng cấp cấu hình cộng với pin lớn cũng khiến kích thước thiết bị "phình to". Chi phí sản xuất smartphone nhỏ cũng là vấn đề. Cùng một thông số, việc tạo điện thoại nhỏ tốn kém hơn do cần nghiên cứu cách "nhồi nhét" thành phần vào một không gian nhỏ. iPhone 12 mini và 13 mini từng bị than phiền nhanh hết pin, dù đã được Apple tối ưu.

Điện thoại Zenfone 10 của Asus. Ảnh: GSMArena

Theo Android Authority, một số người yêu thích điện thoại cỡ nhỏ vì dễ cầm nắm, chiếm ít không gian khi đặt trong túi và ví, cũng như giá của chúng dễ tiếp cận. Tuy nhiên, điểm trừ của chúng là dung lượng pin thấp và đa phần xem đây là thiết bị phụ. Khi smartwatch, smartband trở nên phổ biến, tích hợp tính năng nghe gọi, nhu cầu smartphone cỡ nhỏ không còn quá cần thiết.

Smartphone gập - tương lai điện thoại nhỏ gọn

Theo Xataka, smartphone nhỏ gọn nhiều khả năng sẽ tiếp tục tồn tại dưới dạng thị trường ngách và phục vụ một lượng người dùng cụ thể. Do đó, các nhà sản xuất có thể vẫn ra loại điện thoại này nhưng chỉ phiên bản giới hạn.

Trong khi đó, smartphone gập được coi là tương lai của điện thoại nhỏ gọn. Với khả năng cho phép sử dụng màn hình lớn và gập gọn khi cần, chúng có thể kết hợp các ưu điểm lại với nhau: thông số kỹ thuật, tính năng cao cấp và pin lớn, cùng sự linh hoạt. Nhiều công ty đã trình làng smartphone gập, như Samsung, Oppo, Vivo hay Xiaomi. Trong khi đó, Apple được cho là đang sản xuất một số model dạng này và có thể ra mắt năm 2024, dù có thể có giá "rất đắt".

Bảo Lâm