Smartphone cao cấp của Vivo trở lại Việt Nam với X300

Sau hơn ba năm ngừng tham gia phân khúc cao cấp tại Việt Nam, Vivo trở lại bằng dòng X300, giá từ 23,9 triệu đồng, với điểm mạnh về camera.

Hơn một tháng ra mắt tại Trung Quốc, Vivo đưa bộ đôi X300 và X300 Pro về thị trường trong nước với giá thấp hơn so với tin đồn trước đó. X300 được bán ở mức 23,9 triệu còn X300 Pro là 34,9 triệu đồng, nhưng nếu trừ các khuyến mãi, giá thực mua còn 19,9 triệu và 29,9 triệu đồng. Với dòng Pro, người sở hữu sớm được tặng kèm bộ kit gồm báng cầm tích hợp pin dự phòng và ống kính zoom quang 2,35x mang thương hiệu Zeiss danh tiếng.

Vivo giới thiệu dòng X300 sau ba năm ngừng bán dòng cao cấp tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hưng

Vivo X300 Pro tập trung vào chất lượng camera, với ống kính siêu zoom giống Oppo Find X9 Pro, cũng mới ra mắt hai tuần trước. Giá của hai model này chênh nhau khoảng một triệu đồng, trong khi giá thực mua trên thị trường cũng có mức chênh lệch tương tự. X300 Pro có bán tương đương Galaxy S25 Ultra và rẻ hơn 8 triệu đồng so với iPhone 17 Pro Max.

Trong lễ ra mắt, Vivo khẳng định X300 Pro là điện thoại "vua camera tele" khi sử dụng ống kính tiêu cự 85 mm (zoom 3,5x), khẩu độ f/2.67, phủ lớp Zeiss T* và đạt chứng nhận của hãng quang học này. Điểm đặc biệt còn nằm ở cảm biến HPB kích thước 1/1,4 inch, được đồng phát triển giữa Vivo và Samsung, độ phân giải 200 megapixel. Những thông số này tương đồng với đối thủ Find X9 Pro với cảm biến 200 "chấm", zoom quang 3x và cũng hợp tác với hãng máy ảnh, quang học nổi tiếng là Hasselblad.

X300 Pro có zoom quang lớn hơn, mỏng nhẹ hơn Find X9 Pro nhưng dung lượng pin thấp hơn đối thủ. Ảnh: Tuấn Hưng

Tương tự Samsung với Galaxy S25 Ultra hay Oppo với Find X9 Pro, Vivo cũng gọi điện thoại của mình là "concert phone", nhắc đến điểm mạnh zoom lớn để chụp đẹp sân khấu trong các buổi hòa nhạc. Đây cũng được coi là trào lưu rõ nét trên thị trường smartphone năm nay khi các hãng Android tập trung vào thông số siêu zoom trên dòng cao cấp.

Không bán chính hãng ba năm qua nhưng điện thoại flagship của Vivo vẫn được người dùng trong nước ưa chuộng trên thị trường xách tay. Cộng đồng sử dụng, quan tâm các dòng X100, X200 lớn mạnh với hàng chục nghìn thành viên, chủ yếu yêu thích tính năng chụp hình, đặc biệt là chụp chân dung và xử lý AI bốn mùa độc đáo. Máy xách tay X300 series hiện rẻ hơn chính hãng vài triệu đồng nhưng người dùng khó có thể sử dụng làm máy chính do hạn chế về phần mềm nội địa, kém ổn định so với bản chính hãng.

Cấu hình X300 series bán tại Việt Nam giống thị trường Trung Quốc. Ngoài hệ thống quang học, cảm biến, yếu tố góp phần vào khả năng chụp ảnh của X300 Pro còn nằm ở vi xử lý. Máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500, bộ xử lý AI NPU Ultra-Efficient Imaging. Khi ứng dụng vào một số công nghệ do hãng phát triển, như theo dõi chủ thể Extreme Subject-Tracking Engine, máy được cải thiện rõ rệt ở khả năng bắt nét và theo dõi chuyển động.

Vivo X300 với màn hình 6,31 inch, mỏng nhẹ hướng tới cạnh tranh với dòng iPhone 17. Ảnh: Tuấn Hưng

So với thế hệ trước, X300 Pro có viền không bo tròn, được làm phẳng hơn, mang hơi hướng của iPhone. Máy sử dụng màn hình AMOLED 120 Hz 6,78 inch do BOE sản xuất, có thể điều chỉnh độ sáng tối thiểu 1 nit, tối đa 4.500 nit, linh hoạt cho nhiều tình huống sử dụng. Camera selfie 50 "chấm" không ẩn như một số mẫu Android khác, thậm chí có thể mở rộng trông giống Dynamic Island trên iPhone. X300 có màn hình nhỏ hơn là 6,31 inch tương tự iPhone 17 và nặng 190 gram.

Cùng với bộ đôi smartphone mới, Vivo cũng giới thiệu hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android, với nhiều thay đổi về giao diện theo hướng trong suốt. Phiên bản hệ điều hành quốc tế của Vivo được chờ đợi vì có nhiều tính năng, ưu điểm của phiên bản nội địa vốn thường bị cắt bỏ trước đây.

X300 có cấu hình là RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB, hai lựa chọn màu đen và hồng. Còn X300 Pro trang bị RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB, hai màu nâu sa mạc và đen.

Tuấn Hưng