Smartphone 9 triệu đồng sạc đầy pin trong 40 phút

So với đàn em, máy có thêm cảm biến vân tay trong màn hình và tính năng Always-On Display. Màn hình Full HD+ kích cỡ 6,44 inch, có khoét lỗ cho camera selfie 32 MP. Kích cỡ máy cho cảm giác cầm vừa tay với cả nam và nữ. Ngay cả khi gắn ốp, máy vẫn gọn hơn so với các mẫu iPhone bản Plus và Max.

Điểm trừ ở màn hình của Realme 7 Pro là phần cằm bên dưới khá dày, chưa cân đối nếu so với ba cạnh còn lại.