OnePlus Nord N10 mới giảm giá 2 triệu đồng, trở thành smartphone 5G rẻ nhất Việt Nam. Trên nhóm cao cấp, nhiều model của Apple, Samsung, Nokia cũng giảm giá sâu.

Một hệ thống di động lớn vừa điều chỉnh giá bán Nord N10 của thương hiệu OnePlus về mức 5,9 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với thời điểm mới ra mắt. Đây là smartphone 5G đầu tiên Việt Nam có giá dưới 6 triệu đồng.

Sau nhiều lần điều chỉnh giá bán, Nokia 8.3 5G cũng giảm còn 9,2 triệu đồng. So với nửa năm trước, smartphone này đã giảm 3,7 triệu đồng.

Không chỉ những smartphone 5G ra mắt từ năm ngoái, nhiều hệ thống bán lẻ còn đang chạy chương trình "hot sale", giảm từ 500 nghìn đến 1,4 triệu đồng cho hai smartphone 5G tầm trung vừa ra mắt của Samsung - Galaxy A52 và Galaxy A72. Hai mẫu này hiện còn 8,8 đến 10,8 triệu đồng, tuỳ cấu hình.

Mẫu OnePlus Nord N10 5G đang giảm hai triệu đồng kèm chương trình khuyến mãi cho đến hết tháng 3.

Trên phân khúc cao cấp, nhiều smartphone 5G cũng giảm giá cả chục triệu đồng. Samsung Galaxy S21 Plus 5G có giá từ 17,2 triệu đồng, giảm 8,8 triệu đồng so với khi mới bán tại Việt Nam. Smartphone 5G cao cấp nhất của Samsung - Galaxy Z Fold 2 - cũng được một số hệ thống điều chỉnh còn 42 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với mức niêm yết trước đó.

Cuối tháng 3, iPhone 12 Pro Max bản 128 GB cũng được một số đại lý giảm xuống dưới 30 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 1 triệu đồng so với đầu tháng. Các phiên bản khác, như iPhone 12, iPhone 12 Pro, có giá lần lượt là 21 và 26,8 triệu đồng, giảm 4 triệu so với mức niêm yết ban đầu.

Một trong những lý do khiến smartphone 5G giảm giá mạnh là nhà sản xuất chip đã đưa chuẩn kết nối mới vào các mẫu tầm trung. Sắp tới smartphone phổ thông cũng sẽ được trang bị 5G. Do đó, các model cũ trên phân khúc cận cao cấp phải điều chỉnh giá để cạnh tranh.

Tại Việt Nam, mạng 5G đã được cả ba nhà mạng lớn Vinaphone, Viettel, MobiFone triển khai thử nghiệm thương mại tại các thành phố lớn. Người dùng có thể trải nghiệm trực tiếp trên smartphone hỗ trợ 5G. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong năm 2021, mạng di động mới sẽ được thương mại chính thức.

Khương Nha