Smartphone 4 triệu đồng có màn hình 144 Hz, pin 7.000 mAh

Mẫu M7 vừa được bán trên thị trường là bản nâng cấp của M6 (2024), và là điện thoại đầu tiên trong phân khúc 4 triệu đồng trang bị pin 7.000 mAh. Sản phẩm cạnh tranh cùng một số mẫu giá rẻ khác như Oppo A5x, Realme C75x, Honor X6c hay Samsung Galaxy A16. Phụ kiện của máy gồm bộ sạc 33 W, cáp USB-C và ốp silicon.

Thiết bị có màn hình lớn nhất phân khúc với 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 144 Hz. Dù dùng tấm nền IPS, phần viền không quá dày, nhưng độ sáng tối đa chỉ 850 nit nên dễ bị phản chiếu và khó sử dụng trực tiếp dưới nắng. Bù lại, màn hình có tần số quét cao cho trải nghiệm sử dụng mượt khi chơi game.