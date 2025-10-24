Smartphone 4 triệu đồng có màn hình 144 Hz, pin 7.000 mAh

Mẫu M7 vừa được bán trên thị trường là bản nâng cấp của M6 (2024), và là điện thoại đầu tiên trong phân khúc 4 triệu đồng trang bị pin 7.000 mAh. Sản phẩm cạnh tranh cùng một số mẫu giá rẻ khác như Oppo A5x, Realme C75x, Honor X6c hay Samsung Galaxy A16. Phụ kiện của máy gồm bộ sạc 33 W, cáp USB-C và ốp silicon.
Thiết bị có màn hình lớn nhất phân khúc với 6,9 inch, độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 144 Hz. Dù dùng tấm nền IPS, phần viền không quá dày, nhưng độ sáng tối đa chỉ 850 nit nên dễ bị phản chiếu và khó sử dụng trực tiếp dưới nắng. Bù lại, màn hình có tần số quét cao cho trải nghiệm sử dụng mượt khi chơi game.
Thiết kế cải tiến nhiều so với thế hệ trước, vẫn dùng khung sườn phẳng nhưng mặt lưng dạng 2.5D cho cảm giác cầm tốt hơn. Cụm camera dạng viên thuốc đẹp mắt và gọn hơn so với ống kính tách rời trên M6. Máy có ba phiên bản màu đen, bạc và xanh. Bản màu bạc còn có viền mặt lưng hai màu. M7 bổ sung khả năng kháng nước IP64.
Smartphone của Poco có phần cứng tốt hơn các sản phẩm cùng tầm giá, với chip Snapdragon 685 cùng hai tùy chọn RAM 6 GB bộ nhớ trong 128 GB và RAM 8 GB bộ nhớ trong 256 GB, giá lần lượt 4,29 triệu và 5,29 triệu đồng.
Cấu hình máy đáp ứng đủ cho nhu cầu thường ngày, trong khi có thể chơi được game online phổ biến như Liên Quân Mobile, Free Fire ở thiết lập mặc định.
Máy có hai camera sau với ống kính chính 50 megapixel và camera phụ đo độ sâu trường ảnh. Máy ảnh selfie là 8 megapixel. Camera chính cho chất lượng ảnh khá trong điều kiện ánh sáng đủ. Với tính năng chụp đêm, máy xử lý lâu, ảnh bị đẩy sáng cao nên bệt màu và mất chi tiết. Camera trước chất lượng chỉ đáp ứng tốt cho cuộc gọi video.
Sản phẩm chạy HyperOS 2.0, hỗ trợ Gemini nhưng không có các tính năng AI tạo sinh cơ bản khác. Điểm cộng là HyperOS cho phép Poco M7 liên kết với các thiết bị khác của Xiaomi như máy tính bảng, điện thoại, máy tính để đồng bộ cuộc gọi, hiển thị thông báo hay dán văn bản, hình ảnh từ thiết bị này sang thiết bị khác một cách liền mạch.
Dung lượng pin 7.000 mAh đủ để người dùng sử dụng khoảng hai ngày. Theo Poco, máy có khả năng phát video liên tục 28 tiếng và gọi điện thoại 46 tiếng. Ngoài sạc nhanh 33 W, sản phẩm có thể sử dụng như một viên pin dự phòng khi có thể sạc ngược 18 W.