Smartland phân phối Ixora Hồ Tràm by Fusion giai đoạn 2

Smartland ký kết hợp tác phân phối dự án Ixora Hồ Tràm by Fusion giai đoạn 2 trong sự kiện diễn ra vào ngày 21/7.

Sau thành công của Ixora Hồ Tràm by Fusion giai đoạn 1, đơn vị Smartland tiếp tục mang đến các chiến lược kinh doanh đồng hành cùng chủ đầu tư Ho Tram Project Company Limited phân phối dự án Ixora Hồ Tràm by Fusion giai đoạn 2.

Kỳ vọng từ đơn vị phân phối Smartland

Với kinh nghiệm 18 năm hoạt động kinh doanh bất động sản, Smartland được kỳ vọng sẽ là cầu nối giúp chủ đầu tư giới thiệu những sản phẩm của Ixora Hồ Tràm by Fusion đến với các chủ nhân tương lai.

Ông Đặng Quốc Việt - Tổng Giám đốc Smartland (thứ 4 từ trái qua) và đại diện chủ đầu tư (thứ 3 từ trái qua) tại lễ ký kết. Ảnh: Smartland

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Đặng Quốc Việt - Tổng giám đốc Smartland cho biết với thông điệp "một điểm đến - triệu trải nghiệm", dự án này sẽ mang lại cho khách hàng một sản phẩm đầu tư và an cư mang tiềm năng giá trị tại Hồ Tràm.

"Khi sở hữu Ixora Ho Tram by Fusion, khách hàng sẽ cùng lúc tận hưởng toàn bộ hệ sinh thái của The Grand Ho Tram Strip, nơi mang lại trải nghiệm giải trí nghỉ ngơi vui chơi bên bờ biển", đại diện Smartland nói.

400 nhân viên bán hàng của Smartland tham gia sự kiện ra quân dự án Ixora Ho Tram giai đoạn 2. Ảnh: Smartland

Sức hút của Ixora Ho Tram By Fusion giai đoạn 2

Là dự án hợp phần thứ 5 của khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip (164 ha), Ixora Ho Tram by Fusion đã ra mắt đến giai đoạn hai và có diện tích gần 8 ha. Dự án tọa lạc tại cung đường ven biển thuộc huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được phát triển bởi Ho Tram Project Company với sự đầu tư của Lodgis Hospitality Holdings và vận hành bởi thương hiệu Fusion Hotel Group.

Khi hoàn thành, Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2 sẽ cung cấp ra thị trường 512 căn condotel và 63 căn biệt thự có tầm nhìn hướng biển và các mảng xanh của rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu.

Khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip quy mô 164 ha đang là địa điểm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm, quy tụ hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như InterContinental, Holiday Inn Resort, The Bluffs...

Phối cảnh dự án Ixora Ho Tram By Fusion nằm trong khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip. Ảnh: Ixora

Ixora Ho Tram By Fusion thừa hưởng nhiều đặc quyền bao gồm các tiện ích vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi thư giãn như 15 nhà hàng và quầy bar đa dạng phong cách ẩm thực Á-Âu, hồ bơi, trung tâm nhạc nước, rạp chiếu phim, khu mua sắm The Grand Boutique, hệ thống spa, trung tâm giải trí... Đặc biệt là khu casino, sân golf đẳng cấp quốc tế The Bluffs rộng hơn 80 ha cùng khu công viên nước, trung tâm vui chơi giải trí sẽ thành hình trong thời gian tới.

Dự án mang thiết kế sang trọng hiện đại hướng đến đối tượng là các cặp đôi lẫn nhóm khách gia đình. Điển hình như khu biệt thự Sunrise Villa và Sea Villa mang phong cách tinh tế, lãng mạn trong khi khu BeachFront Villa, Beachview Villa có hơi hướng mộc mạc và ấm áp. Ngoài ra, môi trường sống trong lành tiện nghi cũng là một điểm mạnh của dự án khi mật độ xây dựng chỉ 20%, còn lại mảng xanh và các tiện ích.

Đại diện Smartland nhận định, bất động sản Hồ Tràm nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng thu hút du khách và nhà đầu tư nhờ vị trí gần TP HCM, hạ tầng giao thông hiện đại, môi trường sinh thái tự nhiên, cảnh quan đa dạng. Hồ Tràm dần trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách trong giai đoạn bình thường mới. Ixora Ho Tram by Fusion dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2024.

Quế Anh