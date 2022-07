Smartland phân phối độc quyền khu dinh thự The Rivus

TP HCMSmartland và Masterise Home ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án dinh thự siêu sang The Rivus gated design villas by Elie Saab tại TP HCM.

Lễ ký kết đã diễn ra tại Grand Marina, Saigon Gallery (2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) vào ngày 12/7. Theo đó Smartland trở thành đại lý phân phối độc quyền The Rivus - dự án dinh thự nổi lấy cảm hứng từ thời trang cao cấp Haute Couture, do Masterise Homes hợp tác với "bậc thầy thiết kế" trong ngành thời trang xa xỉ Elie Saab phát triển.

Với bề dày kinh nghiệm 18 năm thành lập, sự am hiểu thị trường và từng phân phối thành công rất nhiều dự án cao cấp của chủ đầu tư Masterise Home tại thị trường Việt Nam trước đây, Smartland được mong chờ sẽ tiếp tục mang lại những kết quả ấn tượng với dự án The Rivus trong thời gian tới.

Đại diện đơn vị phân phối Smartland và Masterise Homes tại lễ ký kết. Ảnh: Masterise Homes

Sự kiện ký kết giữa Masterise Homes và Smartland tại dự án dinh thự The Rivus đã đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa đơn vị phân phối và chủ đầu tư uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, đây còn là cơ sở để phát huy năng lực và thế mạnh của hai bên, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản hạng sang và mang tới các sản phẩm hoàn thiện, đẳng cấp cho tầng lớp khách hàng thượng lưu.

Nhắc đến Elie Saab, giới mộ điệu thời trang nghĩ ngay đến những chiếc váy Haute Couture thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới. Một mẫu váy do "phù thủy thời trang" Elie Saab sáng tạo có thể lên đến 200.000 euro nhưng vẫn luôn được giới quý tộc và các ngôi sao Hollywood săn đón.

Phối cảnh mặt ngoài dinh thự The Rivus. Ảnh: Masterise Homes

Tại Việt Nam, Elie Saab đã hợp tác với Masterise Homes để kiến tạo nên khu dinh thự hạng sang ngay trung tâm quận 9. Mỗi căn dinh thự The Rivus sẽ trở thành những bất động sản độc bản, đem lại những giá trị và trải nghiệm đặc biệt cho chủ nhân thượng lưu.

Khu dinh thự The Rivus tọa lạc tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhomes Grand Park, được bao bọc bởi hai dòng sông là sông Đồng Nai và sông Tắc. Từ đây, chủ nhân The Rivus dễ dàng kết nối đến các vị trí trọng điểm của TP HCM. The Rivus được đánh giá cao về giá trị thiết kế tinh xảo, nổi bật giữa không gian yên bình, kết hợp hài hòa giữa nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ được nét riêng tư cho gia chủ

Phối cảnh dự án dinh thự The Rivus từ trên cao. Ảnh: Masterise Homes

Dự án có tổng quy mô 26,73 ha, gồm 3 bộ sưu tập dinh thự là The Sava - 4 phòng ngủ (65 căn), The Seine - 5 phòng ngủ (30 căn) và The Danube - 6 phòng ngủ (23 căn). Mỗi căn có diện tích từ 700 m2 đến 1.200 m2, thiết kế tối ưu hóa công năng, có hồ bơi riêng ngoài trời, thiết kế tầng hầm riêng biệt, phòng rượu, phòng chiếu phim, bãi đậu xe hơi rộng rãi ngay tại dinh thự.

Masterise Homes và Elie Saab đã xây dựng các căn dinh thự The Rivus theo phong cách mở có tầm nhìn ra cảnh quan sân vườn hoặc hướng sông Đồng Nai với các cửa sổ, cửa ra vào được bố trí cân đối, hợp lý. Sự tinh tế và tỉ mỉ của chủ đầu tư cũng được thể hiện trong từng mảng không gian của dinh thự như mặt ngoài được ốp toàn bộ bằng đá tự nhiên, nội thất sang trọng được thiết kế riêng, cầu thang được đặt tại trung tâm kết nối các tầng khác nhau...

The Rivus có quy hoạch không gian và thiết kế cảnh quan kết hợp hài hòa, tạo nên một phân khu thượng lưu riêng biệt và độc đáo, vừa hiện đại nhưng vẫn bao hàm các giá trị truyền thống quý giá. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chú trọng phát triển những chuỗi các tiện ích cao cấp như đường đi bộ, khu vui chơi - hoạt động ngoài trời cho mọi lứa tuổi, bến du thuyền, công viên nội khu, khu vực tiệc nướng BBQ rộng rãi, khu ăn uống ngoài trời, trung tâm thương mại...

Masterise Homes đang áp dụng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn dành cho các khách hàng booking dinh thự The Rivus như chiết khấu lên đến 9%, hỗ trợ vay 70% với lãi suất 0% trong 30 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất, tặng gói tư vấn nội thất do kỹ sư quốc tế thiết kế...

Tường An