Smartland ký kết hợp tác Gamuda Land phân phối căn hộ Eaton Park

TP HCMLễ ký kết hợp tác giữa chủ đầu tư Gamuda Land và đơn vị phân phối bất động sản cao cấp Smartland vừa diễn ra sáng 11/1, tại tòa nhà The Mett.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Smartland và Gamuda Land đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của hai bên.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đặng Quốc Việt - Tổng giám đốc Smartland nhận định, những biến động cùng thách thức của thị trường bất động sản những năm qua là bước "thanh lọc" để tìm ra những doanh nghiệp có nội lực vững vàng. "Chúng tôi đánh giá Eaton Park là dự án có pháp lý sạch, vị trí đẹp và giá bán tốt, đáp ứng tiêu chí mà nhà đầu tư nên sở hữu trong năm 2024. Smartland tự tin là nơi khách hàng, nhà đầu tư gửi gắm niềm tin", ông Đặng Quốc Việt nói.

Ông Gim Teck Yew - Giám đốc khối kinh doanh và tiếp thị Gamuda Land (Việt Nam) (giữa) và ông Đặng Quốc Việt - Tổng giám đốc Smartland tại lễ ký kết (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Smartland

Eaton Park, dự án căn hộ sắp được Gamuda Land ra mắt thị trường, nằm tại cung đường Mai Chí Thọ, phường An Phú. Với quy mô 3,7 ha, dự án bao gồm 6 tòa tháp căn hộ cao cấp từ 29 đến 39 tầng và hai tầng hầm.

Tọa lạc tại khu vực có hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, là cửa ngõ giao thương nhộn nhịp của thành phố Thủ Đức, Eaton Park có kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố. Thông qua các tuyến đường huyết mạch, cư dân dự án nhanh chóng di chuyển đến các quận trung tâm và khu Tây TP HCM qua hầm Thủ Thiêm; cũng như các khu vực cảng Cát Lái, quận 7, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao An Phú...

Với mật độ xây dựng chiếm 20,74% tổng diện tích, tận dụng tối đa không gian cảnh quan đến 22,626.8 m2, Eaton Park kỳ vọng tạo lập không gian xanh mát, gần gũi với thiên nhiên, truyền nguồn cảm hứng sống cho cư dân.

Phối cảnh dự án Eaton Park. Ảnh: Gamuda Land

Ngoài ra, dự án cũng ghi điểm với chuỗi tiện ích nổi bật: hơn 100 lựa chọn giải trí từ trung tâm thương mại, công viên, nhà hàng, khu thể thao, khu BBQ... đến vườn yoga. Điểm nhấn dự án còn là môi trường thân thiện với thú cưng và trẻ em - tiêu chí ít thấy trong các dự án đô thị.

Lấy cảm hứng phong cách kiến trúc Biophilic (ưa sinh học), Eaton Park đề cao sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và công năng cùng lối thiết kế chú trọng thiên nhiên, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm sống đáng giá cho chủ nhân tương lai.

Đến từ Malaysia và bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2007, Gamuda Land ghi dấu ấn trên thị trường với những dự án như: khu đô thị Gamuda City (Hà Nội - 274 ha), khu đô thị Celadon City (TP HCM - 82 ha), dự án Artisan Park (Bình Dương - 5,6 ha), dự án Elysian (TP HCM - 2,8 ha) và tới đây là Eaton Park (TP HCM - 3,7 ha).

Ra đời cách đây 20 năm, Smartland là đơn vị phân phối bất động sản cao cấp, đối tác của nhiều chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước, trong đó có Gamuda Land. Cùng đội ngũ hơn 400 nhân viên được đào tạo bài bản về kiến thức bất động sản và kỹ năng bán hàng, Smartland sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp, hiện diện tại 5 tỉnh thành lớn trên cả nước: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, TP HCM, Phú Quốc. Đơn vị phân phối thành công hơn 200 dự án bất động sản cao cấp với hơn 18.000 giao dịch. Đại lý này cũng xác lập uy tín và chỗ đứng nhất định trên thị trường khi phân phối thành công nhiều dự án bất động sản cao cấp, bao gồm: Grand Marina Saigon, Define, Zenity, The Global City, The Rivus, The River Thủ Thiêm, Masteri Centre Point, các phân khu thuộc Vinhomes Grand Park...

Giấy chứng nhận phân phối dự án Eaton Park của Smartland. Ảnh: Smartland

"Smartland lấy khách hàng làm trọng tâm, cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đồng thời luôn học hỏi, đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Lợi thế cạnh tranh này là bảo chứng giúp Smartland được các chủ đầu tư lớn tín nhiệm, lựa chọn trở thành đối tác khi triển khai các dự án", đại diện đơn vị phân phối cho biết.

