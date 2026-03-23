Smartcom AI dự báo điểm IELTS qua dữ liệu

Smartcom English phát triển nền tảng luyện thi IELTS - Smartcom AI tích hợp AI với tính năng dự báo điểm dựa trên phân tích kết quả học tập cá nhân.

Mục tiêu đưa AI vào quá trình luyện thi IELTS của đơn vị là cá nhân hóa học tập bằng dữ liệu. Công nghệ này đóng vai trò phân tích dữ liệu và gợi ý lộ trình học, trong khi giáo viên vẫn giữ vai trò hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn.

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Smartcom English cho biết, trong luyện thi IELTS hiện nay, người học thường chỉ biết kết quả khi bước vào kỳ thi thật. Nếu dữ liệu học tập được phân tích liên tục bằng AI, chúng ta có thể ước lượng khả năng đạt điểm trước khi thi.

"Điều đó giúp học sinh biết mình đang ở đâu trên hành trình học tập và cần nỗ lực thêm bao nhiêu để đạt mục tiêu dựa trên gợi ý của AI, sau khi đã phân tích dữ liệu học tập của người học", ông khẳng định.

Trong quá trình nghiên cứu và quan sát quá trình học tập của học sinh, Smartcom English nhận thấy, việc đánh giá tiến bộ dựa trên các bài kiểm tra định kỳ hoặc nhận xét của giáo viên chưa đáp ứng được kết quả thực tiễn do năng lực của người học thay đổi liên tục theo thời gian.

"Vì thế, luyện thi IELTS đôi khi giống như một hành trình thử - sai, dẫn đến tốn kém thời gian, chi phí và công sức của người học", đại diện đơn vị nói thêm.

Từ khoảng trống đó, Smartcom English phát triển một hệ thống AI chuyên biệt - Smartcom AI với mục tiêu phân tích dữ liệu học tập và dự báo khả năng đạt band điểm của người học.

Quá trình bắt đầu bằng bài kiểm tra đầu vào mô phỏng theo định dạng thi IELTS trên máy tính tương tự hệ thống của IDP và British Council. Sau đó, AI sẽ phân tích chi tiết các lỗi trong bài làm, từ dạng câu hỏi, ngữ pháp đến vốn từ vựng, qua đó, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa theo mô hình Adaptive Learning. Giải pháp này sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu học tập và xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, góp phần tạo ra chương trình đào tạo tiếng Anh có tính hệ thống, lộ trình hiệu quả hơn.

Trong quá trình học, hệ thống tiếp tục theo dõi dữ liệu luyện tập và cập nhật dự báo về band điểm IELTS người học có thể đạt nếu tham gia kỳ thi chính thức tại thời điểm đó, đồng thời, đề xuất một thời điểm xác định trong tương lai. Mức dự báo này thay đổi theo tiến độ và mức độ luyện tập của người học theo thời gian thực.

Giao diện Smartcom AI. Ảnh: Smartcom English

Ngoài việc phân tích dữ liệu học tập, Smartcom AI còn hỗ trợ luyện Nói (Speaking) cá nhân hóa với chatbot, cung cấp hệ thống báo cáo học tập theo thời gian thực và tài khoản phụ huynh để theo dõi tiến độ học tập. Song song với việc học bằng trí tuệ nhân tạo, người học có thể tham gia các buổi luyện IELTS trực tuyến với giáo viên của Smartcom nhằm hoàn thiện cả bốn kỹ năng.

Theo thống kê của Smartcom, nền tảng Smartcom AI đang được sử dụng để đào tạo khoảng 3.000 học viên mỗi năm. Khoảng 96% học viên đạt điểm IELTS 6.0 trở lên, trong đó hơn 50% đạt mức 7.0 - 8.5.

Với những sáng kiến ứng dụng công nghệ trong việc học tiếng Anh, Smartcom đã nhận nhiều giải thưởng như giải thưởng Chu Văn An của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho những đóng góp trong phát triển giáo dục, giải Công nghệ giáo dục xuất sắc ASEAN 2017... Ngoài ra, Smartcom được vinh danh là đối tác Kim Cương và Bạch kim của IDP trong nhiều năm.

