Smart TV giá hơn 4 triệu đồng

Coocaa 32S3U là smart TV rẻ nhất ra mắt tại Việt Nam năm nay. Ở cùng tầm giá 4 triệu đồng, người dùng chỉ có thể chọn các model có cùng kích thước màn hình nhưng không có tính năng thông minh như LG 32LM550BPTA, Samsung 32N4000 hay FFalcon 32F1.

S3U cũng là dòng TV đầu tiên của Coocaa chạy hệ điều hành mới do hãng tự phát triển là Coolita OS. So với Android, OS này được tối giản, phù hợp với TV giá rẻ có cấu hình không cao. Phiên bản đầu tiên được hãng đưa ra thị trường có màn hình 32 inch nhỏ gọn. Trong hình, 32S3U được đặt cạnh laptop màn hình 15,6 inch để so sánh kích thước.