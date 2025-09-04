Smart Fortwo hồi sinh thành xe điện

Smart #2 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026 dựa trên nền tảng điện, kế nhiệm mẫu Fortwo đã ngừng sản xuất.

Smart, liên doanh giữa Mercedes và Geely (với tỷ lệ 50-50), sẽ bán mẫu #2 mới tại Trung Quốc, châu Âu và các thị trường nước ngoài khác. Là một chiếc xe cỡ A, Smart #2 có hai cửa và hai chỗ, sẽ là phiên bản nâng cấp từ chiếc Smart ForTwo thế hệ đầu tiên mang tính biểu tượng.

Được thiết kế bởi đội ngũ Mercedes, #2 sẽ được xây dựng trên nền tảng kiến trúc mới do đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Smart dành riêng cho các mẫu xe siêu nhỏ gọn.

Mẫu xe mini mang tính biểu tượng, Smart Fortwo (1998-2007). Ảnh: Smart

Theo nhà sản xuất, mẫu xe mới sẽ "tích hợp các giải pháp công nghệ thông minh đồng thời phát triển những đặc điểm độc đáo đã làm nên biểu tượng đô thị của Smart Fortwo nguyên bản". Đây là sự liên hệ trực tiếp đến mẫu xe xuất hiện lần đầu vào năm 1998, trải qua nhiều lần thiết kế lại vào năm 2006 và 2014, và cuối cùng ngừng sản xuất vào năm 2024.

Trang bị các giải pháp công nghệ mới hàng đầu, Smart #2 hiện trong giai đoạn thiết kế và phát triển cuối cùng và dự kiến được sản xuất tại Trung Quốc.

Thế hệ đầu tiên của mẫu xe đô thị hai chỗ Smart Fortwo ra mắt vào năm 1998 và có doanh số cộng dồn hơn 2 triệu chiếc. Thương hiệu này vốn nhắm đến phân khúc xe cỡ nhỏ cao cấp như một giải pháp của Mercedes cho việc di chuyển trong đô thị.

Chỗ đặt trước của Smart #2, sau mẫu #1 và trước các mẫu #3 và #5. Ảnh: Smart

Vào ngày 8/1/2020, Mercedes và Geely thành lập một liên doanh mới dưới thương hiệu Smart, có trụ sở chính tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang điện khí hóa. Theo thỏa thuận, các nhà thiết kế của Mercedes sẽ tạo ra các mẫu xe Smart trong khi Geely sẽ mang đến công nghệ.

Các mẫu xe Smart hiện được bán tại Trung Quốc bao gồm Smart #1, Smart #3 và Smart #5, với giá từ 154.900 nhân dân tệ (21.700 USD) đến 368.000 nhân dân tệ (51.500 USD).

Mỹ Anh (theo CnEVPost)