Slovakia dọa cắt nguồn cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine

Thủ tướng Fico dọa sẽ cắt nguồn cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine nếu Kiev không mở lại đường ống dẫn dầu từ Nga sang Slovakia và Hungary.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nguồn cung dầu và cho biết ông đã ra lệnh xuất kho 250.000 tấn dầu từ kho dự trữ chiến lược. Quyết định được đưa ra sau khi Kiev cho biết đường ống Druzhba chạy từ Nga qua lãnh thổ Ukraine tới Slovakia và Hungary đã bị đóng do hư hại trong một cuộc tập kích của Nga gần thành phố Brody, Ukraine.

Ông Fico dẫn nguồn tin tình báo Slovakia nói rằng công việc sửa chữa đường ống đã hoàn tất và cáo buộc Ukraine dùng việc chặn nguồn cung như công cụ "tống tiền" nhằm vào Hungary, nước phản đối Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đăng bài trên mạng xã hội cáo buộc Ukraine "tống tiền".

Đường ống dẫn dầu Druzhba. Ảnh: Siberia.transneft.ru

Thủ tướng Slovakia dọa sẽ chấm dứt cung cấp điện cho Ukraine, nguồn điện mà nước này cần trong tình huống khẩn cấp sau các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lưới điện.

"Nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng nguồn cung này không quan trọng, chúng tôi có thể quyết định rút khỏi thỏa thuận cung cấp điện", ông Fico nói.

Đại sứ Slovakia tại Ukraine đã trao công hàm yêu cầu Kiev giải thích về việc cắt nguồn cung dầu. Ông Fico cũng cho biết sẽ đề nghị cơ quan điều hành của EU xem xét sự việc.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo Thủ tướng Orban, Hungary và Slovakia đã đề nghị Croatia cho phép vận chuyển dầu Nga qua đường ống Adria. Tuy nhiên, ông Fico nói giải pháp này có "hai vấn đề", đó là công suất của đường ống Adria chưa từng được kiểm chứng đầy đủ và chi phí có thể cao gấp 5 lần so với Druzhba.

Ủy ban châu Âu cho biết họ đang liên hệ với tất cả các bên và sẵn sàng triệu tập cuộc họp của nhóm điều phối khẩn cấp về nguồn cung dầu. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh chưa có rủi ro tức thì vì Hungary và Slovakia đều có nguồn dự trữ dầu khẩn cấp trong ít nhất 90 ngày.

Vị trí đường ống Druzhba (màu xanh). Đồ họa: Aspenia Online

EU đã cấm hầu hết hoạt động nhập khẩu dầu từ Nga để đáp trả việc Moskva mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, Slovakia và Hungary được miễn trừ thực thi lệnh cấm để có thời gian tìm nguồn cung thay thế.

Hoạt động vận chuyển dầu đến hai nước nhiều lần bị gián đoạn do các cuộc tập kích vào đường ống Druzhba, vốn chạy từ Nga qua lãnh thổ Ukraine.

Huyền Lê (Theo AFP)