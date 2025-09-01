Slot thừa nhận may mắn thắng Arsenal

HLV Arne Slot gọi cú đá phạt thành bàn của Dominik Szoboszlai là khoảnh khắc may mắn trong trận thắng Arsenal 1-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh ngày 30/9.

Tuyệt phẩm từ cú sút phạt hàng rào ở phút 83 của Szoboszlai đã định đoạt trận cầu đinh vòng 3 giữa hai đội bóng vô địch và về nhì Ngoại hạng Anh mùa trước. Với kết quả 1-0 ở Anfield, Liverpool trở thành đội duy nhất của giải đấu giữ thành tích toàn thắng trước kỳ FIFA Days đầu tiên của mùa giải.

"Có thể Liverpool chưa hoàn hảo, nhưng chúng tôi đang có 9 điểm. Điều các bạn có thể thấy là một tinh thần tuyệt vời từ các cầu thủ, họ đều nỗ lực hết mình để giành kết quả, và rồi bạn cần một chút may mắn, như chúng tôi đã có trước Newcastle và hôm nay trước Arsenal", Slot nói tại họp báo sau trận.

HLV Arne Slot vỗ tay cảm ơn CĐV Liverpool trên sân Anfield sau trận thắng Arsenal 1-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh ngày 30/8/2025. Ảnh: Reuters

Theo nhà cầm quân Hà Lan, Liverpool được thần may mắn mỉm cười, nhưng vận may ấy đến từ những nỗ lực. "Như Michael Jordan từng nói: 'Càng nỗ lực, chúng ta càng gặp nhiều may mắn', và tôi nghĩ mọi người có thể nói như vậy về tập thể này. Các cầu thủ của tôi đã làm việc chăm chỉ. Rồi sẽ có lúc nào đó trong mùa giải, chúng tôi vẫn nỗ lực như vậy nhưng không gặp may để ghi bàn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tự tạo cơ hội cho chính mình vì chúng tôi rất chăm chỉ", ông khẳng định.

Nhà cầm quân 46 tuổi cũng giải thích rằng cả Liverpool và Arsenal đều duy trì thế trận chặt chẽ xuyên suốt trận đấu, vì thế, giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) của hai đội lần lượt chỉ là 0,52 với chủ nhà và 0,49 với đội khách. "Nếu chúng tôi chơi trận này thêm 10 lần theo cùng một cách, tôi nghĩ 8 lần sẽ ra kết quả hòa, chúng tôi thắng một lần và Arsenal thắng một lần, vì đây là một trận đấu không có nhiều biến cố", Slot cho biết.

HLV Liverpool không xem thế trận chặt chẽ tại Anfield là nhàm chán, mà cho rằng đó là kết quả tích cực từ việc cả hai đội đều rất xuất sắc trong phòng ngự và tổ chức cấu trúc dưới bóng. Slot nói thêm: "Thông thường, cả Arsenal lẫn Liverpool đều có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn. Diễn biến hôm nay cho thấy cấu trúc và tính kỷ luật của cả hai khi không có bóng. Vì vậy, bạn cần một khoảnh khắc ma thuật, và chúng tôi có được điều này từ Dominik, giúp chúng tôi thắng một trận mà bình thường có thể đã kết thúc với tỷ số hòa".

Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk phá bóng trong chân tiền đạo Arsenal Viktor Gokyeres trong trận thắng 1-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield ngày 30/8/2025. Ảnh: Reuters

Ở hai vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool đều bị đánh giá thấp khâu phòng ngự khi thủng lưới tới 4 bàn qua các trận thắng Bournemouth 4-2 rồi Newcastle 3-2. Vì thế, Slot xem trận thắng Arsenal là bằng chứng cho thấy điều ngược lại, khi đội của ông giữ sạch lưới. "Khi khoác áo Liverpool, bạn nhận được nhiều sự tán dương, và đôi khi là chút chỉ trích, điều đó không thành vấn đề. Hôm nay, các học trò của tôi đã chơi xuất sắc", ông nói.

HLV này còn mượn sức mạnh của đối phương để ngợi khen các học trò. "Họ phải xuất sắc khi gặp Arsenal vì sức mạnh tấn công của đối phương. Tôi nghĩ các cầu thủ của mình có lúc đã cảm thấy 'Chúng ta đã làm rất tốt', rồi nhìn sang và thấy Eze rồi Odegaard được tung vào sân. Nhưng họ vẫn duy trì sự tập trung trước những cầu thủ này. Van Dijk đã chơi tuyệt hay trong trận gặp Newcastle và trước Arsenal, cậu ấy cùng các đồng đội cũng đã rất xuất sắc".

Hà Phương tổng hợp