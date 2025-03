Slot tận hưởng tuần lễ với 3 trận 'chung kết'

AnhHLV Arne Slot xem cuộc tiếp đón Southampton ở vòng 28 Ngoại hạng Anh là một trong ba trận định đoạt mùa giải của Liverpool.

Liverpool đang giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 67 điểm, nhiều hơn 13 điểm so với Arsenal. Họ có thể gia tăng cách biệt cuối tuần này, nếu thắng Southampton trên sân nhà Anfield, còn Arsenal sảy chân trước Man Utd.

Ngày 11/3, Liverpool tiếp tục đá trên sân nhà gặp PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Đội bóng của Slot đang nắm lợi thế với chiến thắng 1-0 ở lượt đi tại Paris hôm giữa tuần. Sau đó năm ngày, Liverpool đến sân Wembley, London đá chung kết Cup Liên đoàn gặp Newcastle. Tuần trước, họ vừa thắng dễ đối thủ này 2-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh.

HLV Arne Slot ăn mừng sau trận Liverpool thắng PSG 1-0 trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 5/3. Ảnh: PA

Trong các đối thủ kể trên, Southampton yếu nhất, đang đứng bét bảng và gần như chắc chắn xuống hạng. Nhưng Slot phủ nhận xem nhẹ trận đấu này để tập trung cho PSG và Newcastle sau đó vài ngày. "Giờ đây, tôi tập trung hoàn toàn vào Southampton", HLV người Hà Lan nói trong buổi họp báo ngày 7/3. "Đây là trận đầu tiên trong ba trận chung kết diễn ra trong vòng một tuần tới. Với tôi, Southampton quan trọng nhất, không chỉ vì đây là trận đầu tiên, mà nó còn có ý nghĩa quan trọng với đội tại giải".

Slot cũng kêu gọi người hâm mộ đến sân và cổ vũ toàn đội đấu Southampton. "Đây là tuần đáng mong đợi với mọi người hâm mộ Liverpool", ông nói. "Chúng tôi chuẩn bị đá chung kết, và nhiều người nói về bầu không khí sẽ như thế nào trong đêm Champions League. Nhưng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ hò hét ầm ĩ trong trận đấu Southampton, không phải chỉ trong trận chung kết hay trận gặp PSG".

Trên sân Parc des Princes hôm 5/3, Liverpool hoàn toàn lép vế trước PSG. Họ kiểm soát bóng 29%, dứt điểm hai lần với một cú trúng đích - so với 27 và 10 của PSG. Nhưng nhờ tài năng của Alisson, Liverpool giữ sạch lưới rồi thắng nhờ cú đặt lòng của Harvey Elliott ở phút 87.

Truyền thông Anh và Pháp đồng loạt cho rằng Liverpool chơi quá tệ, thậm chí "như quỳ gối trước PSG", nhưng bằng cách nào đó vẫn thắng. Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher thì bình luận chiến thắng của CLB cũ như vụ cướp lớn.

"Chúng tôi không chỉ may mắn một chút, mà rất, rất, rất may mắn. Nhưng như Michael Jordan đã nói, bạn càng chăm chỉ, bạn càng may mắn", Slot trích câu nói của huyền thoại bóng rổ người Mỹ để đáp trả những bình luận nhắm vào chiến thắng không thuyết phục của Liverpool.

Hồng Duy