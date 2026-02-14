Slot nêu ba ưu tiên sau khi thất thế ở Ngoại hạng Anh

AnhTheo HLV Arne Slot, giành vé dự Champions League là một trong ba ưu tiên của Liverpool trong phần còn lại của mùa giải 2025-2026.

Trước trận gặp Brighton ở vòng bốn FA Cup tối 14/2, khi được hỏi về ưu tiên trong phần còn lại của mùa giải, HLV Slot trả lời: "Chúng tôi có ba ưu tiên rõ ràng: giành Cup FA, vé dự Champions League mùa tới và vô địch Champions League mùa này".

HLV Slot mừng trận Liverpool thắng Sunderland 1-0 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh hôm 11/2. Ảnh: LFC

Sau vòng bốn, Cup FA còn vòng năm, tứ kết, bán kết và trận chung kết. Nếu vượt qua Brighton, trong chặng đường còn lại, Liverpool có thể còn phải đối đầu với các đối thủ lớn như: Arsenal, Man City, Aston Villa, Newcastle hay Chelsea.

Champions League cũng là đấu trường để Liverpool có thể kết thúc mùa giải với ít nhất một danh hiệu. Vòng bảng vừa qua, thầy trò Slot chỉ xếp sau Arsenal và Bayern. Tùy vào kết quả bốc thăm vòng 1/8, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Juventus - Galatasaray hoặc Atletico - Club Brugge.

Nếu không thể vô địch Champions League, Liverpool cần dồn sức vào việc giành vé dự mùa tới thông qua con đường quốc nội. Ngoại hạng Anh có thể có năm vé dự Champions League nhờ thành tích tốt trên đấu trường châu Âu nói chung. Thầy trò Slot hiện xếp thứ sáu Ngoại hạng Anh, với 42 điểm sau 26 trận, kém đội xếp thứ năm Chelsea hai điểm.

Liverpool đang phải đối mặt khó khăn lực lượng khi mất bảy cầu thủ do chấn thương. Điều này ảnh hưởng phần nào đến khả năng cạnh tranh trong cuộc đua đường dài. Nếu các cầu thủ khác cũng dính chấn thương, Slot sẽ khó lòng hoàn thành mục tiêu như đã đặt.

"Điều chúng tôi ghét nhất lúc này là chấn thương", Slot nói. "Việc quản lý tải trọng là rất quan trọng. HLV cũng như đội ngũ y tế luôn gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định tốt nhất về đội hình".

Brighton hiện xếp thứ 14 Ngoại hạng Anh, kém xa so với vị trí thứ tám khi kết thúc mùa trước. Nhưng theo Slot, vị trí hiện tại không phản ánh hết thực lực của đối thủ. Ông khẳng định đối thủ sẽ thể hiện những gì tốt nhất trong trận tối nay và gây thách thức đối với Liverpool.

Thanh Quý (theo ESPN, LFC)