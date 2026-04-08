Slot mâu thuẫn về quan điểm với Van Dijk

PhápHLV Arne Slot không đồng tình với nhận xét của đội trưởng Virgil van Dijk rằng Liverpool đã buông xuôi trong trận thua Man City 0-4 ở tứ kết Cup FA.

Trên sân Etihad hôm 4/4, Liverpool khởi đầu không tệ nhưng sau đó đánh mất thế trận, để rồi thủng lưới liền bốn bàn từ hat-trick của Erling Haaland và một bàn của Antoine Semenyo. Sau trận, đội trưởng Van Dijk cho rằng Liverpool mất tinh thần khi bị dẫn 0-3 từ phút 50. "Lội ngược dòng tại đây là rất khó, nhưng chúng tôi không nên bỏ cuộc, và có lẽ điều đó đã xảy ra ở một thời điểm", trung vệ người Hà Lan thừa nhận.

Vấn đề này được đưa ra mổ xẻ trong buổi họp báo ngày 7/4, trước khi Liverpool gặp PSG ở lượt đi tứ kết Champions League. Tiền vệ Florian Wirtz cho hay: "Tôi không biết Van Dijk đã nói như vậy, nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi vẫn cố gắng tạo cơ hội để xoay chuyển trận đấu".

Theo tiền vệ người Đức, yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến anh cùng đồng đội khi bị dẫn sâu nhưng nhấn mạnh thất bại đậm không phản ánh đúng năng lực của đội nhà. "Khi trận đấu trôi về cuối và bạn bị dẫn 0-3, về mặt tinh thần, quả thật rất khó khăn. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức, kể cả khi tỷ số là 0-3 hay 0-4", anh khẳng định. "Nhưng thua 0-4 không phải tiêu chuẩn của chúng tôi. Đội muốn đi tiếp và mùa sau phải làm tốt hơn".

HLV Arne Slot (trái) và Virgil van Dijk sau trận Liverpool thua Man City 0-4 ở tứ kết Cup FA trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: Sky Sports

HLV Arne Slot cũng không đồng tình với quan điểm của Van Dijk. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng các bàn thua vào thời điểm nhạy cảm - cuối hiệp một và đầu hiệp hai - đã khiến Liverpool đánh mất thế trận. Ông cũng cho rằng Man City giảm nhịp độ sau khi dẫn bốn bàn, khiến Liverpool không tạo được đột biến dù kiểm soát bóng nhiều hơn.

"Ngay sau giờ nghỉ, chúng tôi thủng lưới bàn thứ ba. Có khoảng 5 phút sau đó đội chơi quá mở và gặp khó khăn", Slot phân tích. "Nhưng tôi không thấy các cầu thủ bỏ cuộc. Dù sao, phản ứng mạnh mẽ của đội trưởng Van Dijk sau trận là điều tích cực".

Trước chuyến làm khách trên sân Parc des Princes, Slot cũng cảnh báo đội bóng có thể tiếp tục nhận thất bại nặng nếu tái diễn phong độ như trước Man City. PSG đang đạt phong độ cao khi ghi 15 bàn trong 4 trận gần nhất. "Nếu chúng tôi có 20 phút như ở trận gặp Man City, chúng tôi có thể lại thủng lưới nhiều bàn. Những cầu thủ ở đây biết cách trừng phạt sai lầm", HLV 47 tuổi cho biết. "Chúng tôi phải duy trì đẳng cấp trong suốt 90 phút, nếu không sẽ là một trận đấu rất khó khăn".

Liverpool từng hạ PSG 1-0 ngay tại Parc des Princes ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, nhưng Slot thừa nhận đó là chiến thắng phần nào mang tính may mắn. "Bóng đá luôn có những khoảnh khắc như vậy", ông nói.

Trận thua Man City khiến cơ hội giành danh hiệu quốc nội gần như khép lại với Liverpool. Họ đã bị loại sớm khỏi Cup Liên đoàn, vừa rời Cup FA và hiện đứng thứ năm Ngoại hạng Anh - kém đầu bảng Arsenal tới 21 điểm.

Dù vậy, Wirtz cho rằng đội nhà vẫn có cơ sở để tự tin tại Champions League, và nhấn mạnh yếu tố then chốt trước PSG là sự gắn kết. "Chúng tôi cần 90 phút với năng lượng và sự cam kết tối đa, nếu không sẽ không có cơ hội. Ngay cả khi thủng lưới, đội cũng phải giữ được sự đoàn kết và niềm tin", tiền vệ 22 tuổi nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Sky Sports)