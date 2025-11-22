Slot: 'Liverpool chơi kém không phải vì Jota qua đời'

AnhHLV Arne Slot từ chối quy trách nhiệm loạt thất bại vừa qua cho sự ra đi của tiền đạo Diogo Jota.

Hôm 18/11, sau trận Scotland thắng Đan Mạch 4-2 ở vòng loại World Cup 2026, hậu vệ cánh Andy Robertson thừa nhận đau khổ vì cái chết của Jota. Cuộc phỏng vấn lập tức khơi mào tranh cãi rằng tiền đạo vắn số người Bồ Đào Nha cũng là nguyên nhân dẫn tới chuỗi thất bại của Liverpool.

Khi được hỏi về điều này ở họp báo trước vòng 12 Ngoại hạng Anh, HLV Slot thừa nhận nhớ Jota cả về tư cách cầu thủ lẫn con người. Tuy nhiên, ông bác bỏ quan điểm về ảnh hưởng tiêu cực. "Tôi không thể đo lường tác động của sự việc tới kết quả, nhưng không bao giờ lấy đó làm cái cớ", Slot nói. "Vào lúc này, tôi tự hỏi vợ và con cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào".

HLV Slot (trái) trao đổi chiến thuật với Jota tại Ngoại hạng Anh 2024-2025. Ảnh: PA

Jota từng ghi 65 bàn trong 182 trận cho Liverpool, góp công giành Ngoại hạng Anh, Cup FA và Cup Liên đoàn. Với tuyển Bồ Đào Nha, anh giành hai Nations League vào năm 2019 và 2025.

Sáng 3/7, Jota và em trai Andre tử nạn khi đang lái xe tại Tây Ban Nha, trong hành trình từ Bồ Đào Nha tới Anh. Chiếc xe được cho là nổ lốp, văng ra lề đường rồi bốc cháy.

Để tưởng nhớ, Liverpool đã trao vĩnh viễn áo số 20 cho cố tiền đạo này.

Sau khi Jota qua đời, Liverpool chi hơn nửa tỷ USD để tăng cường đội hình. Hai trong bảy tân binh, tiền đạo Hugo Ekitike và Alexander Isak, có tổng giá 270 triệu. Tuy nhiên, kết quả ban đầu hoàn toàn tương phản với số tiền bỏ ra. Liverpool thua 7 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 5 trận ở Ngoại hạng Anh. Nhà đương kim vô địch hiện rơi xuống thứ tám, kém Arsenal tám điểm và Man City bốn điểm.

Tối 22/11, Liverpool được chơi trên sân nhà Anfield tiếp Nottingham Forest. Mùa trước, chính Jota ghi bàn giúp đội bóng thành phố cảng giành một điểm trước đối thủ này. "Khi bị dẫn 0-1 mùa trước, Jota chỉ cần một phút để gỡ hòa", Slot nói thêm. "Chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy trên cả phương diện cầu thủ lẫn cá nhân".

Thanh Quý (theo ESPN)