Slot: 'Hòa đã là may mắn với Liverpool'

PhápHLV Arne Slot thừa nhận Liverpool ăn may sau trận thắng PSG 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

"Thành thật mà nói, hòa đã là may mắn với chúng tôi", HLV Slot nói sau trận đấu trên sân Parc des Princes tối 5/3. "PSG có rất nhiều cơ hội trong hiệp một và chơi tốt hơn chúng tôi trong hiệp hai. Alisson đã có một số pha cứu thua quan trọng. Chúng tôi cũng thực sự may mắn khi bàn của Kvaratskhelia không được công nhận do lỗi việt vị".

Slot (áo đen) chúc mừng Elliott sau trận thắng PSG 1-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tối 5/3. Ảnh: LFC

Trận này, Liverpool hoàn toàn lép vế trước PSG. Họ dứt điểm chỉ hai lần và một trong số đó trúng đích. Trái lại, PSG kiểm soát bóng 71%, kết thúc 27 lần và trúng đích 10 lần. Tuy nhiên, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola hay Ousmane Dembele đều phung phí, hoặc không thắng được thủ thành Alisson. Phút 20, chủ nhà đưa được bóng vào lưới Liverpool từ cú cứa lòng của Kvaratskhelia nhưng bàn thắng không được công nhận vì tân binh 72 triệu USD của PSG việt vị phần gót chân.

Sau nhiều phen thoát hiểm, Liverpool bất ngờ ghi bàn phút 87. Chỉ vài chục giây sau khi vào sân thay Mohamed Salah, tiền vệ Harvey Elliott sút chéo góc ghi bàn duy nhất trận đấu.

Theo Slot, Liverpool cũng chưa thể vui với chiến thắng lượt đi. Ông dành sự tôn trọng cho những gì PSG đã thể hiện, đồng thời cảnh báo mọi chuyện còn phức tạp. "Chất lượng lối chơi của PSG là không thể phủ nhận", Slot nói thêm. "Tôi xin nhắc lại, mọi số liệu thống kê đều cho thấy PSG là đội bóng mạnh nhất châu Âu lúc này. Tôi, các cầu thủ và CĐV Liverpool đều thấy rõ điều đó. Cách họ kiểm soát bóng thật đáng kinh ngạc".

Về việc Ibrahima Konate không bị phạt thẻ đỏ sau pha tranh bóng với Bradley Barcola, Slot tin tưởng vào quyết định của trọng tài. Ông khẳng định rằng việc điều khiển trận đấu trước sức ép của CĐV chủ nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Khi được hỏi PSG hay Liverpool sẽ tự tin hơn sau trận đấu hôm qua, Slot trả lời: "Nếu nhìn vào kết quả, chúng tôi sẽ cảm thấy rất tích cực, còn PSG thì ít hơn. Hơn nữa, họ không chỉ phải đối mặt với chúng tôi vào thứ Ba tuần tới, mà còn phải đối đầu với CĐV trên sân Anfield".

Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 11/3. Mùa này, đội bóng của Slot chỉ thua một trận trên sân nhà trên mọi đấu trường: 0-1 trước Nottingham Forest ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, họ cũng chỉ thất bại 0-1 trước Plymouth ở Cup FA, Tottenham ở bán kết lượt đi Cup Liên đoàn và PSV 2-3 ở lượt cuối vòng bảng Champions League. Trong cả ba trận này, Slot đều dùng phần lớn cầu thủ dự bị.

Thanh Quý (theo LP)