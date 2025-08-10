Slot đáp trả chỉ trích Liverpool vung tiền đua vô địch

AnhTheo HLV Arne Slot, Liverpool chi hơn 400 triệu USD là để bù đắp cho hàng loạt sự ra đi của các trụ cột trong kỳ chuyển nhượng này.

* Siêu Cup Anh: Liverpool - Crystal Palace 21h hôm nay 10/8, giờ Hà Nội.

Từ đầu hè, Liverpool chi tới 409 triệu USD, tính cả phụ phí, để đem về 5 tân binh là thủ môn Giorgi Mamardashvili, hậu vệ Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, tiền vệ công Florian Wirtz và tiền đạo Hugo Ekitike. Trong đó, riêng Wirtz "ngốn" 170 triệu USD, trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vẫn đang theo đuổi tiền đạo Alexander Isak từ Newcastle, dù bị hét giá khoảng 200 triệu USD.

HLV Arne Slot vỗ tay khi trận giao hữu giữa Liverpool và Bilbao tạm dừng ở phút thứ 20, để tri ân Diogo Jota, tại sân Anfield ngày 4/8/2025. Ảnh: Reuters

Slot phản pháo quan điểm cho rằng Liverpool vung tiền để đua vô địch, chỉ ra việc ông phải đối diện với nhiều thay đổi hơn so với các mùa trước, khi đội giữ chân được các trụ cột.

Liverpool đang trải qua mùa hè biến động. CLB vẫn đang để tang sau cái chết thương tâm của tiền đạo Diogo Jota trong vụ tai nạn xe hơi. Darwin Nunez, Luis Diaz và Trent Alexander-Arnold đã rời đội, trong khi Caoimhin Kelleher và Jarell Quansah - những cầu thủ dự bị quan trọng - cũng tìm được bến đỗ mới.

Từ đó, Slot cho rằng việc Liverpool tăng cường lực lượng là điều bình thường. "Đội đã mất 4 cầu thủ thường xuyên đá chính. Một trong số đó đã ra đi mãi mãi", nhà cầm quân Hà Lan nói ngày 9/8, tại họp báo trước trận Siêu Cup Anh. "Thông thường ở Ngoại hạng Anh, các đội chỉ mua, không bán. Chúng tôi thì cả hai. Nếu mất 4 người, việc đưa về cầu thủ thay thế là bình thường".

Florian Wirtz mừng bàn trong trận Liverpool thắng Yokohama F. Marinos 3-1 tại sân Nissan, Kanagawa, Nhật Bản ngày 30/7. Ảnh: Liverpool FC

Tại Hà Lan, Slot đã quen việc thay máu lực lượng qua mỗi kỳ chuyển nhượng. Mùa hè trước khi ông cùng Feyenoord vô địch giải Hà Lan, CLB này đã bán Marcos Senesi, Tyrell Malacia và Luis Sinisterra cho các đội Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, HLV 46 tuổi chỉ ra rằng Liverpool hiếm khi bán cầu thủ khi họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, từ sau thương vụ Philippe Coutinho sang Barca. Trong 2 năm qua, Fabinho, Roberto Firmino và Jordan Henderson đều đã gần hoặc qua tuổi 30 khi được bán sang các CLB Saudi Pro League.

"Ở Hà Lan, điều đó hoàn toàn bình thường, vì luôn có những cấp độ cao hơn Feyenoord hoặc AZ Alkmaar - nơi tôi từng làm việc", Slot bày tỏ. "Nếu đội chơi tốt, cầu thủ luôn ra đi. Ở Liverpool thì không có cấp độ nào cao hơn, nên việc cầu thủ rời đi không thường xuyên xảy ra. Trong 5-6 năm qua, không nhiều cầu thủ rời CLB, chứ chưa nói đến những thương vụ lớn".

Sau trận gặp Crystal Palace hôm nay, Liverpool sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh bằng trận tiếp Bournemouth tại Anfield ngày 15/8. Siêu máy tính Opta đánh giá Liverpool là ứng viên số một cho ngôi vương.

"Nếu bạn đã vô địch mùa trước, việc được xếp vào nhóm ứng viên mùa này là bình thường", Slot nói. "Sẽ không hợp lý nếu điều đó chỉ dựa vào chi tiêu, vì trong hai mùa vừa qua, số tiền chúng tôi chi ròng không vượt trội so với các đội khác. Sunderland cũng chi tiền. Mọi đội ở Ngoại hạng Anh đều vậy. Đó là lý do giải đấu này hấp dẫn. Vì thế, nếu cho rằng chúng tôi chỉ là ứng viên vì đã chi nhiều tiền, tôi thấy điều đó kỳ lạ, bởi chúng tôi cũng mất nhiều cầu thủ".

Hồng Duy (theo Telegraph)