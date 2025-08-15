Slot cảnh giác trước thách thức từ Chelsea

AnhHLV Arne Slot cho rằng Chelsea sẽ là một trong những đối thủ chính cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, khi Liverpool bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương với nhiều biến động về lực lượng.

Chelsea từng ganh đua vô địch quyết liệt nửa đầu mùa trước, rồi hụt hơi và chỉ cán đích thứ tư Ngoại hạng Anh. Nhưng họ vẫn khép lại mùa giải ấn tượng, khi lên ngôi tại Conference League và FIFA Club World Cup.

"Chelsea có chiều sâu đội hình, chất lượng và một HLV giỏi", Slot nói ngày 14/8 tại họp báo trước trận ra quân Ngoại hạng Anh gặp Bournemouth. "Năm ngoái họ cũng ở nhóm cạnh tranh trong nửa đầu mùa, nhưng rồi gặp giai đoạn khó khăn. Giờ họ tiếp tục tăng cường lực lượng, chắc chắn sẽ là ứng viên vô địch".

HLV Arne Slot nâng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025. Ảnh: Liverpool FC

Trong khi Chelsea và các đối thủ hụt hơi, Liverpool duy trì sự ổn định để đăng quang, qua đó vô địch quốc gia lần thứ 20, san bằng kỷ lục của Man Utd.

Sau đó, chủ sân Anfield trải qua mùa hè biến động. CLB vẫn đang để tang sau cái chết thương tâm của tiền đạo Diogo Jota trong vụ tai nạn xe hơi. Darwin Nunez, Luis Diaz và Trent Alexander-Arnold đã rời đội, trong khi Caoimhin Kelleher và Jarell Quansah - những cầu thủ dự bị quan trọng - cũng tìm được bến đỗ mới.

Chiều ngược lại, Liverpool chi hơn 400 triệu USD để mang về năm tân binh. Slot cho biết việc thay thế 4, 5 cầu thủ đá chính không thể diễn ra tức thì. "Những tân binh đã hòa nhập tốt, nhưng Ngoại hạng Anh có cường độ khác hẳn các giải khác", ông nói. "Lịch đấu dày, nhất là khi Champions League bắt đầu, sẽ là thử thách lớn. Tôi tin chỉ cần một đến ba tháng nữa, Liverpool sẽ mạnh hơn so với hiện tại".

Trong số tân binh, riêng Florian Wirtz "ngốn" 170 triệu USD, trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Slot cho biết quá trình hòa nhập của Wirtz tốt hơn mong đợi, vẫn nhưng cần thời gian để đánh giá chính xác. Nhà cầm quân Hà Lan nhấn mạnh Wirtz phải đạt đến tiêu chuẩn của Mohamed Salah, hay thậm chí là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, nếu muốn đáp ứng kỳ vọng.

"Vì sao Messi, Ronaldo hay Salah được đánh giá cao? Vì họ luôn sẵn sàng ra sân", Slot nhấn mạnh. "Trận nào họ cũng khỏe mạnh. Wirtz trước hết phải chứng minh được điều đó ở giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Nếu cậu ấy duy trì thể trạng tốt, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời".

Nhà cầm quân 46 tuổi cũng phủ nhận đây là "thương vụ phô trương sức mạnh" khi Liverpool đánh bại Bayern Munich và Man City để có chữ ký của Wirtz. "Chúng tôi từng chi nhiều tiền cho Alisson hay Virgil van Dijk. Với lạm phát, đây là mức đầu tư tương đương", Slot cho biết. "Liverpool luôn có khả năng đưa về những cầu thủ hàng đầu, nhưng đi kèm là việc phải bán cầu thủ. Điều quan trọng là Wirtz mang đến kiểu cầu thủ mà chúng tôi chưa có, thay vì bổ sung thứ đã tồn tại".

HLV Arne Slot bắt tay Florian Wirtz trong trận tranh Siêu Cup Anh trên sân Wembley, London, Anh ngày 10/8/2025. Ảnh: Fantasista

Cũng vì đang trải qua mùa hè biến động, Slot cho rằng Liverpool sẽ gặp nhiều áp lực hơn mùa này. "Năm ngoái, mọi người nghĩ kế nhiệm Jurgen Klopp là bất khả thi", ông giải thích. "Lúc đó, tôi chỉ cần thích nghi với đội hình sẵn có. Còn mùa này, các cầu thủ phải thích nghi lẫn nhau, vì chúng tôi mang đến những mẫu cầu thủ hoàn toàn khác".

Hồng Duy tổng hợp