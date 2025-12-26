Slot bực vì thành tích cố định kém của Liverpool

AnhHLV Arne Slot cho rằng Liverpool khó có thể chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh mùa này nếu tiếp tục tận dụng kém các tình huống cố định.

Liverpool bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với vị trí thứ năm cùng 29 điểm, kém Chelsea về hiệu số bàn thắng bại, trong bối cảnh hiệu quả từ bóng sống phần nào bù đắp cho những vấn đề họ gặp phải từ đá phạt, phạt góc và ném biên.

Mùa này, Liverpool mới ghi được ba bàn từ tình huống cố định, nhưng đã để lọt lưới tới 11 bàn từ những tình huống này ở Ngoại hạng Anh.

"Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các tình huống cố định, và vì thế, tôi rất bực bội với thành tích hiện tại", Slot nói với ESPN hôm 25/12. "Thật sự rất khó chịu với tình trạng mùa này, bởi mùa trước chúng tôi không để thủng lưới một bàn nào từ tình huống cố định ở lượt đi - tiền đề để vô địch".

HLV Slot trong trận Liverpool thắng Brighton 2-0, ở vòng 16 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield hôm 13/12. Ảnh: Reuters

Theo Slot, Liverpool là đội duy nhất trong nhóm đầu bảng có hiệu số âm ở các tình huống cố định. Thực tế, Man City cũng -1 ở chỉ số này, theo Opta. "Chúng tôi có hiệu số -8 ở các pha cố định nhưng vẫn có cùng số điểm với đội xếp thứ tư", Slot nói thêm. "Với hiệu số từ các tình huống cố định như vậy, không thể nào nằm trong top 4 hay top 5, chứ chưa nói đến việc vô địch giải đấu".

Chelsea có hiệu số +4 từ cố định, còn Arsenal và Man Utd đều đã ghi 10 bàn từ bóng chết mùa này. "Nhìn vào chỉ số của những đội khác, bạn có thể thấy thật đặc biệt khi chúng tôi vẫn có được số điểm như hiện tại với hiệu số cố định tệ như vậy. Đó là vì ở các cơ hội tạo ra trong bóng sống, chúng tôi đang đứng số một giải đấu".

Chấn thương tiếp tục là vấn đề đau đầu khác với Slot, khi Alexander Isak phải nghỉ thi đấu vài tháng sau ca phẫu thuật mắt cá chân và gãy xương ở phần dưới cẳng chân trái. HLV Liverpool hy vọng tiền đạo Cody Gakpo và hậu vệ biên Conor Bradley có thể kịp trở lại cho chuyến làm khách đến sân Wolves ở vòng 18, nhưng chỉ đánh giá khả năng này là 50%.

Trong bối cảnh Mohamed Salah đang dự Cup châu Phi AFCON, hậu vệ Joe Gomez chấn thương gân kheo, Wataru Endo gặp vấn đề ở mắt cá chân và tiền vệ Dominik Szoboszlai bị treo giò, lực lượng mỏng của Slot sẽ bị thử thách nghiêm trọng trong giai đoạn cuối năm.

"Đã đến lúc những cầu thủ còn đủ điều kiện thi đấu phải làm điều họ đã làm rất nhiều lần trước đây, đó là xắn tay áo lên", Slot nói. "Những cầu thủ còn có thể ra sân cần phải cống hiến tất cả những gì họ có".

