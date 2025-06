SLNA vào chung kết Cup Quốc gia nhờ sai lầm của Quế Ngọc Hải

Nghệ AnQuế Ngọc Hải phạm lỗi khiến Bình Dương chịu phạt đền ở phút cuối trước khi thua SLNA 2-3 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025, tối 26/6.

* Ghi bàn: Olaha 17’ 90’+1, Văn Cường 79’ – Duy Khánh 39’, Janclesio 87’

Phút 89, SLNA tấn công từ biên phải đưa bóng cho Michael Olaha nhận trong vòng cấm. Tiền đạo sinh năm 1997 đỡ bước một trước sự áp sát của Quế Ngọc Hải. Bị trung vệ Bình Dương ôm người, Olaha xoay sang trái trước khi ngã ra. Ngay lập tức, trọng tài Hoàng Ngọc Hà chỉ tay vào chấm phạt đền.

Quế Ngọc Hải và các cầu thủ Bình Dương phản ứng dữ dội, nhưng trọng tài chính giữ nguyên quyết định. Trọng tài Ngọc Hà cũng mất đi sự trợ giúp khi VAR trận này hỏng từ đầu hiệp hai.

Quế Ngọc Hải (áo trắng) phạm lỗi với Michael Olaha (áo vàng) ở phút 89 dẫn đến phạt đền trong trận SLNA thắng Bình Dương 3-2 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025, trên sân Vinh, Nghệ An ngày 26/6/2025. Ảnh: Phi Hùng

Trên chấm 11m, Olaha sút chân trái căng vào góc thấp phải, đánh lừa thủ môn Trần Minh Toàn và ấn định tỷ số 3-2 ở phút bù thứ nhất hiệp hai.

Trận đấu trên sân Vinh diễn ra hấp dẫn với nhiều tình huống đôi công. Trước khi có bàn ấn định, SLNA cũng hai lần dẫn trước và hai lần bị gỡ hòa. Michael Olaha là ngôi sao của trận đấu khi in dấu giày vào cả ba bàn thắng của chủ nhà.

SLNA dồn ép ngay từ những phút đầu và đưa bóng vào lưới từ phút thứ 7 nhờ công Benjamin Kuku. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Hồ Văn Cường - người kiến tạo đã việt vị, nhưng đội không phải nuối tiếc lâu. Phút 17, Vương Văn Huy tạt từ biên trái để Hồ Văn Cường đánh đầu chạm mép dưới xà ngang đập đất nảy ra. Olaha ập vào nhanh đánh đầu bồi mở tỷ số.

Trước và sau khi thủng lưới, Bình Dương tạo ra không ít cơ hội nhưng lần lượt bỏ lỡ. Phút 23, Cheick Timite đá bồi dội cột phải. Ba phút sau, Tiến Linh phá bẫy việt vị, chạy cắt mặt Zaracho nhưng cú sút bị thủ môn Nguyễn Văn Việt băng ra truy cản. Đến phút 35, Thành Nhân đi bóng kỹ thuật ở biên phải qua hai cầu thủ rồi nỗ lực chuyền. Tiến Linh vung chân quyết đoán nhưng một lần nữa không qua được người Văn Việt.

Tiền vệ Bình Dương Trần Duy Khánh (áo trắng trái) ghi bàn gỡ 1-1 ở phút 39 trong trận thua SLNA 2-3 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025, trên sân Vinh, Nghệ An ngày 26/6/2025. Ảnh: Xuân Thủy

Phải đến phút 39, đội khách mới tìm được bàn thắng có phần may mắn. Trần Duy Khánh tranh chấp bóng bổng thắng trước vòng cấm rồi nỗ lực dứt điểm. Hoàng Văn Khánh cố gắng truy cản nhưng lại khiến bóng bật lên cao qua đầu Văn Việt vào lưới.

Sang hiệp hai, SLNA vẫn duy trì phòng ngự phản công dựa nhiều vào đột biến của Olaha. Phút 49, tiền đạo này phá bẫy việt vị rồi sút chân trái trong vòng cấm nhưng thủ môn Minh Toàn cản phá. Đến phút 79, Olaha bứt tốc ở biên trái vượt qua Trần Đình Khương rồi chuyền dọn cỗ cho Hồ Văn Cường đệm vào lưới trống.

Có bàn dẫn trước, HLV Phan Như Thuật thay thêm cầu thủ vào gia cố hàng thủ. HLV Nguyễn Anh Đức của Bình Dương cũng tung Janclesio vào thay Đình Khương ở phút 85 để tận dụng chiều cao gần 2 m trong các pha cố định. Thành quả đến chỉ hai phút sau. Từ quả phạt góc biên trái, bóng được treo ra cột xa cho Hà Đức Chinh đánh đầu làm tường. Janclesio có mặt đúng lúc vô-lê chân phải đưa bóng vào góc trái gỡ hòa 2-2.

Hậu vệ SLNA Hồ Văn Cường mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 79 trong trận thắng Bình Dương 3-2 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025, trên sân Vinh, Nghệ An ngày 26/6/2025. Ảnh: Phi Hùng

Những tưởng hai đội sẽ giảm nhịp độ để đưa trận đấu vào luân lưu thì Quế Ngọc Hải mắc sai lầm. Bốn phút bù còn lại không đủ để đội khách lần thứ ba gỡ hòa. Khi tiếng còi hết trận vang lên, nhiều cầu thủ Bình Dương đổ gục còn HLV Anh Đức đứng thất thần ở khu kỹ thuật.

SLNA có lần thứ năm vào chung kết Cup Quốc gia. Trước đó, đội lần lượt vô địch mùa 2001-2002, 2010 và 2017. Đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp đối thủ là đội thắng trong cặp Công an Hà Nội và Thể Công.

Do nằm cùng nhánh đương kim vô địch Thanh Hóa – đã bị loại từ vòng 1/8, SLNA sẽ được đá chung kết ở sân Vinh. Nếu thắng, SLNA sẽ trở thành đội đầu tiên bốn lần đoạt Cup Quốc gia, hơn một lần so với Hà Nội FC và Bình Dương. Tuy nhiên, đội sẽ không được dự AFC Champions League Two do không đảm bảo các tiêu chí cấp phép của LĐBĐ châu Á (AFC).

Đội hình xuất phát

SLNA: Nguyễn Văn Việt, Vương Văn Huy, Hồ Văn Cường, Eduardo Zaracho, Hoàng Văn Khánh, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền, Hồ Khắc Ngọc, Michael Olaha, Benjamin Kuku

Bình Dương: Trần Minh Toàn, Ngô Tùng Quốc, Quế Ngọc Hải, Võ Minh Trọng, Trần Đình Khương, Nguyễn Thành Nhân, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Hải Huy, Trần Duy Khánh, Nguyễn Tiến Linh, Cheick Timite.

Hiếu Lương